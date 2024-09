Tor-Festival endet ohne Sieger - 5:5 zwischen Ligist II und Kainach

Details Samstag, 07. September 2024 13:23

Das Spiel zwischen dem FC HG Haustechnik Ligist II und dem SV Hütter & Partner Kainach in der 4. Runde der 1. Klasse West endete mit einem unglaublichen 5:5-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine beeindruckende Offensivleistung, die zu einem der wahrscheinlich torreichsten Spiele der Saison führte. Im Verlauf der 90 Minuten fielen insgesamt zehn Tore und acht gelbe Karten, die die Zuschauer auf eine emotionale Achterbahnfahrt mitnahmen.

Verrückte erste Hälfte

Schon früh in der Partie zeigten die Gäste ihre offensive Ausrichtung, doch herausragende Chancen blieben ungenutzt. Eine alte Fußballweißheit sollte sich in Folge bewahrheiten: "Wer die Tore vorne nicht macht, kriegt sie hinten rein".

In der 13. Minute war es Luca Gößler, der die erste Führung für die Hausherren erzielte - sein Schuss aus 30 Metern schlug perfekt im Kreuzeck ein - Traumtor!

Doch die Freude währte nicht lange, denn ein verschossener Strafstoß auf Seiten der Ligister weckte die Kainacher auf und diese schlugen Mitte der ersten Halbzeit zurück. Durch Besmir Dinaj und Christoph Nemetz konnte Kainach die Partie innerhalb von Sekunden drehen (27., 28.) - es stand plötzlich 1:2.

Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch und Ligist II ließ sich nicht lange bitten: Adrian Klade stellte in der 33. Minute den 2:2-Ausgleich her. Die Offensive der Hausherren drückte weiter und Mathias Ritz brachte Ligist II in der 35. Minute erneut in Führung. Kurze Zeit später, kurz vor der Halbzeitpause, konnte Keno Bensemann sogar auf 4:2 erhöhen (40.).

Der Wahnsinn in Ligist pausierte - es stand 4:2. Ligist führte, lag zurück und führte plötzlich wieder - Fußball ist manchmal einfach verrückt!





Kainach dreht auf - Ligist II beweist Nervenstärke

Die zweite Halbzeit begann ebenso fulminant wie die erste. Bereits in der 48. Minute war es Jakob Brand, der den Anschlusstreffer für Kainach zum 4:3 erzielte und das Spiel damit wieder spannend machte. Nach rund einer Stunde konnte Besmir Dinaj, der schon in der ersten Halbzeit getroffen hatte, den Ausgleich zum 4:4 herstellen (60.). Sein Elfmeter war unhaltbar - die Partie war nun wieder völlig offen.

Kainach nahm den Schwung mit und stellte die Partie erneut auf den Kopf. Sebastian Haas erzielte das 4:5 und brachte die Gäste erstmals in der zweiten Halbzeit in Führung (64.).

Ligist II zeigte jedoch erneut Moral und kämpfte weiter. Die knapp 300 Zuschauer mussten bis zur 81. Minute warten, bis Lucas Wiesner mit seinem Freistoß-Treffer zum 5:5 den Endstand herstellte. Beide Mannschaften suchten weiterhin nach dem Siegtreffer, doch letztlich blieb es bei diesem spektakulären Unentschieden.

Mit insgesamt zehn Toren bot das Spiel zwischen dem FC HG Haustechnik Ligist II und dem SV Hütter & Partner Kainach einen wahren Fußballkrimi, der den Zuschauern sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird. Die beeindruckende Offensivleistung beider Teams sorgte für ein unglaubliches Spektakel und ein gerechtes Unentschieden.

Stimme zum Spiel

Coach Ligist II, Werner Zoisl:

"In den ersten 20 Minuten hatte Kainach mehr vom Spiel mit vier, fünf 100%igen Chancen. Nach dem 1:0 hatten wir per Elfmeter die Chance auf das 2:0, aber leider trafen wir nicht und kassierten gleich darauf einen Doppelschlag - 1:2. Danach gab's die beste Phase des Spiels und wir belohnten uns mit drei Treffern.



Aus katastrophalen Fehlern in der zweiten Halbzeit dauerte es nicht lange und es stand 4:5. Die Jungs machen momentan sehr viele Fehler, geben aber nie auf und verdienten sich den Ausgleich zum 5:5.



Die Zuschauer haben sicher ein unterhaltsames Spiel gesehen, das auch gut und gerne 10:10 ausgehen hätte können - aufgrund der Höhen und Tiefen beider Mannschaften über 90min geht das Unentschieden in Ordnung."

1. Klasse West: Ligist II : Kainach - 5:5 (4:2)

81 Lucas Wiesner 5:5

64 Sebastian Haas 4:5

60 Besmir Dinaj 4:4

48 Jakob Brand 4:3

40 Keno Bensemann 4:2

35 Mathias Ritz 3:2

33 Adrian Klade 2:2

28 Christoph Nemetz 1:2

27 Besmir Dinaj 1:1

13 Luca Gößler 1:0

