USV St. Josef holt ersten Saisonsieg gegen FC Großklein II

In einem intensiven und dramatischen Spiel der 1. Klasse West konnte USV St. Josef einen 1:3-Auswärtssieg gegen FC Großklein II einfahren. Trotz eines Rückstands kämpfte sich die Gastmannschaft zurück ins Spiel und konnte schlussendlich drei wichtige Punkte mit nach Hause nehmen. Begonnen wurde die Partie mit 22 Mann - beendet nur mit 19!

"Wichtiger Auswärtssieg" - St. Josef jubelte

Habith schwächt die Hausherren sehr früh - Rot!

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als der Unparteiische bereits in der 7. Minute eine rote Karte gegen Patrick Habith von FC Großklein II zückte - dieser dürfte sich gewaltig im Ton vergriffen haben. Diese frühe Unterzahl schien die Heimmannschaft jedoch nicht aus dem Konzept zu bringen. Im Gegenteil, sie kämpften entschlossen weiter und wurden kurz vor der Halbzeitpause dafür belohnt. In der 45. Minute erzielte Maik Watz das 1:0 für FC Großklein II, was den Fans großen Jubel entlockte und die Mannschaft mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause gehen ließ.

Wild, wilder, St. Josef

In der zweiten Halbzeit nahm das Spiel an Dramatik und Intensität weiter zu. USV St. Josef zeigte eine bemerkenswerte Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 59. Minute gelang Jonathan Schlacher der Ausgleichstreffer zum 1:1, was das Spiel wieder völlig offen gestaltete. Doch die Gäste ruhten sich auf diesem Erfolg nicht aus und drängten weiter auf das nächste Tor.

Ihre Bemühungen wurden in der 67. Minute belohnt, als Super-Joker Philipp Topic den Führungstreffer zum 2:1 für USV St. Josef erzielte. Nur wenige Minuten später sah jedoch Denis Poljanec die Gelb-Rote Karte nach einem Foul, was das Spiel für die Gäste doch noch komplizierter machte.

Wilde Schlussphase

Das Spiel erreichte seinen dramatischen Höhepunkt in der Schlussphase, als Torschütze Philipp Topic in der 90. Minute die zweite Gelb-Rote Karte des Spiels erhielt. Doch anstatt die Kontrolle zu verlieren, setzte Lukas Weber in der Nachspielzeit den Schlusspunkt mit einem Treffer zum 3:1. Dies war das endgültige K.o. für FC Großklein II, das trotz einer beherzten Leistung nicht mehr zurückschlagen konnte.

Das Spiel endete nach einer sechsminütigen Nachspielzeit mit einem 1:3-Sieg für USV St. Josef. Diese bemerkenswerte Wende und die beeindruckende Moral der Gastmannschaft unterstreichen ihre Ambitionen in der laufenden Saison.

1. Klasse West: Großklein II : St. Josef - 1:3 (1:0)

95 Lukas Weber 1:3

67 Philipp Topic 1:2

59 Jonathan Schlacher 1:1

45 Maik Watz 1:0

Foto: St. Josef

Bericht JN

