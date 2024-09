SV Stallhofen feiert dank Hiden-Viererpack 4:1-Heimsieg gegen Stainz

In einer Begegnung der 1. Klasse West setzte sich der SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen gegen den SC Strasser Bau Stainz 1922 mit einem klaren 4:1-Sieg durch. Besonders hervorzuheben war Lukas Hiden, der mit 4 Toren maßgeblich zum Erfolg der Heim-Mannschaft beitrug.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel startete ruhig, wobei die Hausherren anfangs mehr Ballbesitz hatten. Beide Teams tasteten sich zunächst ab, und es dauerte bis zur 23. Minute, ehe Christopher Kowatschitsch die Gäste per Elfmeter in Führung brachte. Dieses Tor schien die Stallhofener aufzuwecken, denn nur fünf Minuten später gelang den Hausherren durch Lukas Hiden der Ausgleich.

In einer hitzigen Partie sah SC-Coach Wolfgang Kiegerl nach einer halben Stunde die Ampelkarte und musste den Platz auf der Bank räumen. Bis zur Pause tat sich dann nicht mehr viel und so ging es mit 1:1 in die Kabinen.

Stallhofen übernimmt das Kommando - Man of the Match setzt Schlusspunkt

Die zweite Halbzeit begann dynamisch für den SV Stallhofen. In der 51. Minute traf Hiden zum 2:1 und brachte sein Team in Führung. Die Hausherren spielten in dieser Phase stark auf und dominierten das Spielgeschehen. Die Stainzer hatten wenig entgegenzusetzen und konnten kaum gefährliche Torszenen kreieren.

In der 70. Minute erhöhte Hiden nach einem schönen Freistoß ins Kreuzeck auf 3:1. Stallhofen blieb weiterhin die tonangebende Mannschaft und ließ den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. Die wenigen Chancen, die Stainz hatte, wurden nicht genutzt.

In der Schlussminute krönte Lukas Hiden seine überragende Leistung mit einem weiteren Tor und besiegelte seinen Viererpack. Schiedsrichter Walzl gab das Tor trotz einer vermeintlichen Abseitsposition, was jedoch den deutlichen Sieg der Hausherren nicht schmälerte. Mit einem Endstand von 4:1 sicherte sich der SV Stallhofen einen wichtigen Heimsieg.

Die Stallhofner zeigten besonders in der zweiten Halbzeit eine beeindruckende Leistung und wurden für ihren Einsatz belohnt. Mit diesem Erfolg setzte der SV seinen guten Saisonstart fort und fuhr im dritten Match den dritten Dreier ein.

1. Klasse West: Stallhofen : SC Stainz - 4:1 (1:1)

90 Lukas Hiden 4:1

70 Lukas Hiden 3:1

51 Lukas Hiden 2:1

28 Lukas Hiden 1:1

23 Christopher Kowatschitsch 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Austria tricky mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.