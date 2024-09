Spannendes Duell zwischen SC Stainz und FC Großklein II endet mit knappen Heimsieg

Details Dienstag, 17. September 2024 21:15

Ein packendes Spiel in der 1. Klasse West zwischen dem SC Stainz und dem FC Großklein II endete mit einem knappen 2:1-Sieg für die Heimmannschaft. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm die Partie in der zweiten Hälfte Fahrt auf und blieb bis zur letzten Minute spannend.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann mit beiden Mannschaften auf Augenhöhe, doch sowohl der SC Stainz als auch Großklein taten sich schwer, gefährliche Torchancen zu kreieren. Die erste Halbzeit war von vielen Fehlpässen und Unsicherheiten geprägt. Ein Beispiel hierfür war die erste erwähnenswerte Chance, die sich erst in der 33. Minute ergab. Großkleins Florian Wohlmuther traf den Ball nach einer Flanke nicht richtig und sein Abschluss ging weit am Tor vorbei. Der Halbzeitstand von 0:0 spiegelte die zähe erste Hälfte wider, in der keine der beiden Mannschaften einen Torabschluss verzeichnen konnte.

Packender zweiter Durchgang

Nach der Pause kam mehr Schwung in die Partie. Bereits in der 47. Minute hatte der SC Stainz durch einen Kopfball von Joker Patrick Gutbrunner die erste Torchance, die jedoch von Torhüter Fabian Schober-Müller problemlos gehalten wurde. Kurz darauf war es dann Julian Aldrian, der die Gäste mit einem präzisen Freistoß in Führung brachte. Der Ball landete im rechten Kreuzeck und ließ Stainz-Keeper Dominic Klug keine Chance.

In der Folgezeit erhöhte Stainz den Druck. In der 62. Minute verpasste Jakob Gürtl nach einer Flanke von Lukas Lichtenegger per Kopf nur knapp das Tor. Der entscheidende Moment kam schließlich in der 80. Minute, als Stainz nach einem Foul an Sascha Pressnitz einen Elfmeter zugesprochen bekam. Patrick Gutbrunner trat an und verwandelte souverän zum 1:1-Ausgleich.

Doch die Dramatik war noch lange nicht vorbei. In der 88. Minute profitierte Stainz von einem folgenschweren Fehler der Gäste. Christian Berinde setzte nach einem missglückten Rückpass zum Torhüter nach, der daraufhin ausrutschte und Berinde so das leere Tor zur 2:1-Führung ermöglichte.

In der letzten Spielminute wurde es noch einmal richtig spannend. Der Stainzer Janik Kocijan traf nur die Latte, was deden GästenI die Möglichkeit gab, den Ball aus der Gefahrenzone zu klären. Doch Großklein musste in der Nachspielzeit einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als sich Torhüter Schober-Müller verletzte und durch einen Feldspieler ersetzt werden musste.

Mit sechs Minuten Nachspielzeit blieb es bis zum Schluss aufregend, doch letztlich konnte der SC Stainz den knappen Vorsprung über die Zeit retten und sich drei wichtigen Punkte sichern. Das Spiel endete nach 96 Minuten mit einem verdienten 2:1-Heimsieg für Stainz.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner (6115 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

