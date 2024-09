Spannung pur in Pistorf! Hausherren vergeeben in letzter Minute einen Elfmeter

Das Spiel zwischen dem 1. FC Raiffeisen Pistorf und dem FC HG Haustechnik Ligist II in der 1. Klasse West hielt die Zuschauer bis zur letzten Sekunde in Atem. Eine intensive Partie, die von zahlreichen Torchancen geprägt war, endete schließlich mit einem 1:1-Unentschieden. Besonders aufregend war die Schlussphase, in der beide Teams den Sieg am Fuß hatten.

Podlesnik bringt Hausherren in Front

Schon in den ersten Minuten zeigten beide Mannschaften, dass sie gewillt waren, das Spiel offensiv anzugehen. Die Gäste hatten die erste große Chance des Spiels, als Keno Bensemann nach wenigen Sekunden nur noch den Torwart vor sich hatte, aber an Kozar scheiterte. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieben die Gäste gefährlich. In der 14. Minute ergab sich eine weitere dicke Chance für Ligist, aber der letzte Pass war zu weit und Kozar konnte den Ball ohne Probleme sichern.

Auf der anderen Seite ließ auch Pistorf nicht lange auf sich warten. Gal Podlesnik hatte die erste Möglichkeit für die Heimmannschaft, aber sein Schuss ging deutlich drüber. Weitere Chancen ergaben sich für Pistorf durch Sashe Sokolov und Gal Podlesnik, aber beide Male war der Abschluss nicht präzise genug. In der 42. Minute war es schließlich so weit: Sashe Sokolov bediente Gal Podlesnik, der stark auf das Tor zog und unhaltbar ins Eck traf, was die 1:0-Führung für den 1. FC Pistorf bedeutete.

Ligist schlägt zurück - Podlesnik knallt Elfmeter über die Latte

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel spannend. Ligist kam besser aus der Kabine und setzte Pistorf zunehmend unter Druck. Die erste große Chance der Gäste in der zweiten Halbzeit hatte Wanner in der 53. Minute, aber sein Schuss war zu zentral und stellte Kozar vor keine größeren Probleme. Die nächste Möglichkeit hatte Wiesner in der 55. Minute, dessen Schuss nach einem Eckball knapp am Tor vorbeiging.

Der Druck der Gäste zahlte sich schließlich in der 70. Minute aus, als Adrian Klade nach einem starken Pass auf das Tor zulief und den Ball ins linke Eck schob. Damit stand es 1:1, und das Spiel war wieder offen. Beide Mannschaften hatten in der Folgezeit Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Für Pistorf verpasste Sashe Sokolov in der 75. Minute eine gute Gelegenheit, als sein Schuss aus 20 Metern abgefälscht wurde, aber der Torwart den Ball halten konnte. Auf der anderen Seite hatte Wanner in der 77. Minute die Führung für Ligist am Fuß, aber Kozar konnte stark parieren.

Die letzten Minuten des Spiels waren an Dramatik kaum zu überbieten. In der 81. Minute traf Sebastjan Pinter nach einem kurz gespielten Eckball die Latte. Kurz vor Schluss ließ Gästegoalie Philipp Kolb nach einem harmlosen Freistoß den Ball fallen und das Leder landete bei Felix Hailing, der aber am Tor vorbeischoss. In der Nachspielzeit bekam Pistorf dann die große Chance, das Spiel doch noch zu gewinnen: Nach einem Foul gab es Elfmeter, aber Gal Podlesnik schoss den Ball drüber, was das 1:1-Unentschieden besiegelte.

Mit diesem Ergebnis können beide Mannschaften leben, auch wenn für Pistorf sicherlich mehr drinnen gewesen wäre. Ligist zeigte eine starke kämpferische Leistung und verdiente sich den Punkt, während Pistorf trotz guter Chancen nicht über das Unentschieden hinauskam.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter David_10 (12054 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter David_10 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.