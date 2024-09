7:0! Ligist II feiert Torfestival gegen Hengist

Der FC HG Haustechnik Ligist II hat in der 6. Runde der 1. Klasse West einen eindrucksvollen 7:0-Heimsieg gegen die SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring gefeiert. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 3:0 und ließen den Gästen keine Chance. Ligist dominierte das Spielgeschehen von Anfang an und erzielte im zweiten Durchgang weitere vier Treffer, während Hengist wenig entgegenzusetzen hatte.

Ligist übernimmt früh die Kontrolle

Mit dem Anpfiff legte Ligist los und dominierte die Anfangsphase. Bereits in der 12. Minute hatte Patrick Rieger die erste Möglichkeit, sein Distanzschuss verfehlte jedoch knapp das Ziel. Joshua Wanner verpasste in der 22. Minute ebenfalls die Führung, als sein Schuss nach einem starken Alleingang am Tor vorbeiging.

Nach 29 Minuten belohnten sich die Gastgeber schließlich für ihren Aufwand: Lucas Wiesner nutzte einen flachen Pass in die Gefahrenzone und brachte Ligist in Führung. Kurz darauf erhöhte Joshua Wanner auf 2:0, als er aus der Distanz traf. SG-Keeper Hammer konnte in der 37. Minute einen scharf geschossenen Freistoß von Sergen Öztürk nicht festhalten, wodurch der Ball durch seine Hände rutschte und zum 3:0 im Netz landete. Somit ging Ligist mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause.

Hausherren servieren Fans vier weitere Tore

Auch in der zweiten Halbzeit blieb Ligist am Drücker. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Markus Flecker in der 50. Minute nach Vorlage von Raphael Konrad auf 4:0. Hengist kam in der 55. Minute zu einer ersten nennenswerten Chance, doch Mazen Allas Kopfball nach einem Eckball ging knapp über das Tor. Wenig später vergab Gregor Eckhart eine weitere Möglichkeit für die Gäste.

In der 67. Minute machte Markus Flecker mit einem sehenswerten Schuss aus 20 Metern das 5:0 perfekt. Hengist versuchte weiterhin, ins Spiel zu finden, doch Ligist war einfach zu stark. Ein Eigentor von Alexander Russ, der eine Hereingabe von Joshua Wanner ins eigene Tor lenkte, sorgte in der 75. Minute für das 6:0.

Den Schlusspunkt setzte Raphael Konrad in der 79. Minute. Nach einem Foulspiel bekam Ligist einen Elfmeter zugesprochen, den Konrad souverän ins rechte Eck verwandelte. Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne nennenswerte Ereignisse, ehe der Schiedsrichter die Partie nach 93 Minuten beendete. Der FC Ligist II zeigte am Freitagabend eine beeindruckende Leistung und ließ der SG Hengist keine Chance.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter David_10 (12104 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter David_10 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.