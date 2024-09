4:4! Punkteteilung bei Torfestival in St. Josef

In einem spannenden und hochdramatischen Derby der 1. Klasse West lieferten sich der USV St. Josef und der SC Stainz einen packenden Schlagabtausch. Nach einem zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstand kämpfte sich die Heimmannschaft zurück und sicherte sich in der Nachspielzeit noch ein verdientes 4:4-Unentschieden. Das Spiel war geprägt von zahlreichen Torchancen, sehenswerten Treffern und einer emotionalen Schlussphase.

Gäste drehen Spiel

Bereits in den Anfangsminuten zeigte sich, dass beide Teams offensiv eingestellt waren. Den ersten Abschluss im Spiel verzeichnete der Gast aus Stainz, als Christopher Kowatschitsch nach einem langen Ball von Torwart Dominic Klug aus 25 Metern abzog, aber den Kasten deutlich verfehlte.

Die Hausherren nutzten ihre erste Gelegenheit effektiver. In der 20. Minute brachte Lukas Pojer sein Team in Führung. Simon Treichler spielte einen präzisen Steilpass in den Strafraum, den Pojer mit Hilfe des linken Innenpfostens verwandelte.

Doch die Freude währte nicht lange. In der 34. Minute erzielte Patrick Gutbrunner für Stainz den Ausgleich. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld spielte Sascha Pressnitz einen präzisen Stanglpass zur Mitte, den Gutbrunner aus wenigen Metern sicher verwandelte. Nur sieben Minuten später drehte Stainz das Spiel komplett. Ein Freistoß von Kowatschitsch landete über Umwege bei Gutbrunner, der aus kurzer Distanz seinen zweiten Treffer markierte.

Spannende zweite Halbzeit

Nach der Pause erhöhte Stainz den Druck und schien mit dem 1:3 durch Sascha Pressnitz in der 57. Minute bereits für eine Vorentscheidung zu sorgen. Pressnitz zog aus 25 Metern ab und traf ins linke untere Eck. Doch der USV zeigte Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 61. Minute verkürzten sie durch ein Eigentor von Christian Berinde auf 2:3. Nach einem Einwurf verlängerte Berinde den Ball unglücklich ins eigene Netz.

Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. In der 76. Minute gelang Jonathan Schlacher nach einem schnellen Konter das 3:3. Er setzte sich auf der linken Seite gegen Lichtenegger durch und schob den Ball ins rechte untere Eck. Die Gäste schockten die Heimmannschaft jedoch erneut in der 79. Minute. Nach einem Einwurf legte Pressnitz den Ball für Christopher Kowatschitsch zurück, der per Volley aus 25 Metern zum 3:4 traf.

Dramatische Schlussphase

Die Schlussphase hatte es in sich. In der 84. Minute vergab Josip Segedi nach einer Ecke von Jonathan Schlacher eine große Chance zum Ausgleich, als er den Ball aus kurzer Distanz über das Tor köpfte. Das Spiel blieb bis zur letzten Minute spannend. In der 90. Minute probierte es Sascha Pressnitz aus der Distanz, doch sein Schuss ging knapp über das linke Kreuzeck.

Der Höhepunkt des Spiels folgte in der Nachspielzeit. In der 93. Minute sicherte Maximilian Bretterklieber seinem Team das 4:4. Nach einem Freistoß und einem Gestocher im Strafraum kam Bretterklieber zum Abschluss und traf aus wenigen Metern ins Tor.

Für zusätzliche Dramatik sorgte eine Gelb-Rote Karte für St. Josefs Michael Rappel in Minute 95, der sich nicht beruhigen konnte und somit vom Platz musste. Nach 97 intensiven Minuten endete das Derby mit einem gerechten 4:4-Unentschieden. Beide Teams zeigten großen Einsatz und boten den Zuschauern ein unterhaltsames und spannendes Spiel.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner (6215 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.