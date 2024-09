4:4! Packendes Unentschieden zwischen FC Großklein II und SV St. Johann/S.

In einem hochspannenden Spiel in der 1. Klasse West trennten sich der FC Großklein II und der SV St. Johann/S. mit einem torreichen 4:4-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten viel Kampfgeist und sorgten für zahlreiche spannende Momente. Besonders in den Schlussminuten wurde es dramatisch, als ein umstrittener Elfmeter den Hausherren das Remis sicherte.

Pecnik mit frühem Doppelpack

Schon in den ersten Minuten zeichnete sich ab, dass die Zuschauer ein torreiches Spiel erwarten konnten. Bereits in der 4. Minute nutzte Ziga Pecnik einen Fehler des Heimtorhüters eiskalt aus und brachte den SV in Führung. Kurz darauf erhöhte abermals Pecnik auf 2:0, nachdem er einen langen Pass perfekt verarbeitete und sicher abschloss.

Der FC Großklein versuchte, ins Spiel zurückzufinden, und wurde in der 23. Minute durch Patrik Habith belohnt, der den Ball nach einem gelungenen Solo aus etwa 16 Metern ins Eck schoss und auf 1:2 verkürzte. Doch die Freude währte nur kurz. In der 45. Minute war es Christian Heibl, der nach einem Freistoß aus dem Halbfeld zum 3:1 für die Gäste einnickte.

Auch nach der Halbzeitpause blieben die Gäste am Drücker. Bereits in der 47. Minute erzielte Ziga Pecnik mit seinem dritten Treffer das 4:1 für den SV St. Johann und machte seinen Dreierpack perfekt. Damit schien das Spiel zugunsten der Gäste entschieden.

Fulminante Großkleiner Aufholjagd

Doch der FC Großklein zeigte Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. Tobias Paar erzielte in der 61. Minute mit einem tollen Freistoß das 2:4. Nun witterten die Hausherren ihre Chance und erhöhten den Druck auf die Gäste. In der 78. Minute konnte Genild Deliu nach einem Freistoß von der rechten Seite zum 3:4 abstauben, als sich der Torhüter der Gäste verschätzte.

In den letzten Minuten wurde das Spiel zunehmend hektisch. Ein Freistoß der Gäste in der 80. Minute blieb jedoch harmlos, und die Heimelf drängte weiter auf den Ausgleich. Dieser sollte in der 89. Minute tatsächlich gelingen. Ein äußerst strittiger Elfmeter brachte den FC zurück ins Spiel. Patrick Habith verwandelte den Strafstoß sicher zum 4:4.

Die Partie endete nach sechs Minuten Nachspielzeit mit einem gerechten Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und belohnten die Zuschauer mit einem spannenden und torreichen Spiel.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Hansi Hans-Peter (1300 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Hansi Hans-Peter mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.