ASK Voitsberg Amateure bezwingen Pistorf in packendem Spiel

In einem spannenden Match der 1. Klasse West setzten sich die ASK Voitsberg Amateure gegen den 1. FC Raiffeisen Pistorf mit 2:1 durch. Nachdem die Gäste zur Halbzeit noch führten, drehten die Voitsberger das Spiel in der zweiten Halbzeit und sicherten sich die drei Punkte. Besonders bemerkenswert war die Leistung der Heimmannschaft, die trotz einer frühen Gelb-Roten Karte das Spiel für sich entscheiden konnte.

Frühe Führung für Pistorf - Amateure nur noch zu zehnt

Das Spiel begann mit einem Anstoß für Pistorf und schon bald gab es erste Chancen auf beiden Seiten. Bereits in der 7. Minute hatte Eren Avci die erste dicke Möglichkeit für die Amateure, doch der Pistorfer Torwart Jan Kozar parierte stark zur Ecke. Pistorf zeigte sich ebenfalls gefährlich und hatte in der 12. Minute durch Gal Podlesnik eine erste gute Gelegenheit, sein Distanzschuss ging jedoch knapp am Tor vorbei.

Die nächste wichtige Szene des Spiels ereignete sich in der 18. Minute, als Pistorf einen Elfmeter zugesprochen bekam. Stefan Lanzl trat an, rutschte zwar leicht aus, traf aber dennoch stark ins rechte Eck und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Nur acht Minuten später wurde es für die Heimmannschaft noch schwieriger: Mario Zink sah nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte und ließ seine Mannschaft in Unterzahl zurück.

In den Minuten vor der Halbzeitpause hatten die Voitsberger einige gute Möglichkeiten zum Ausgleich. In der 43. Minute verfehlte ein Freistoß von Wolfgang Harrer nur knapp das Tor, und kurz darauf schoss Mark Mixner aus 20 Metern knapp vorbei. Doch trotz aller Bemühungen gingen die Gäste aus Pistorf mit einer 1:0-Führung in die Pause.

Voitsberger Aufholjagd

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen beide Mannschaften unverändert aus der Kabine. Die Voitsberger legten sofort los und zeigten ihren Willen zum Ausgleich. In der 49. Minute gab es eine umstrittene Szene, als die Heimmannschaft ein vermeintliches Handspiel reklamierte, doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen. In der 53. Minute vergab Michael Krainer eine Großchance zum Ausgleich, als sein Schuss deutlich am Tor vorbeiging.

Die Bemühungen der Voitsberger wurden schließlich belohnt. In der 64. Minute erhielt Pistorfs Stefan Lanzl nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte, sodass beide Teams nun mit zehn Spielern weiterspielten. Nur zwei Minuten später erzielte Maximilian Grillitsch nach einer Vorlage von Wolfgang Harrer den verdienten Ausgleich für Voitsberg.

Die Gastgeber drängten auf den Siegtreffer und wurden in der 75. Minute belohnt. Nach einem Freistoß konnte Pistorf den Ball nicht klären, und Michael Krainer traf zum 2:1 für die Heimmannschaft. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit hatte Krainer noch einmal die Chance, alles klarzumachen, doch sein Schuss wurde von Kozar zur Ecke abgewehrt.

In den letzten Minuten der Partie versuchten die Pistorfer noch einmal, den Ausgleich zu erzielen. Raphael Schalk probierte es in der 84. Minute aus der Distanz, aber der Voitsberger Torwart hatte keine Probleme, den Ball zu fangen. Nach sechs Minuten Nachspielzeit war der Sieg der ASK Voitsberg Amateure perfekt. In einem packenden Spiel setzten sich die ASK Voitsberg Amateure letztlich verdient mit 2:1 gegen den 1. FC Raiffeisen Pistorf durch.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter David_10 (12204 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter David_10 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.