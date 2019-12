Trieben will im Frühjahr enge Spiel herumreißen

Details Donnerstag, 19. Dezember 2019 15:16

Der SV Trieben beendete die Hinrunde in der steirischen Gebietsliga Enns auf dem vorletzten Tabellenplatz. Man konnte nur 9 Punkte holen und blieb damit wohl hinter den Erwartungen zurück. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Spieler und Leistungsträger Philipp Stranimaier. Der Kicker stand uns für ein Interview zur Verfügung. Wir wollten von ihm wissen, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und ob es Transfers geben wird. Außerdem wollten wir wissen, wie sich die Ennstaler auf die Rückrunde vorbereiten.

LIGAPORTAL: Die Herbstsaison ist Geschichte: Wie sieht dein Resümee aus?

Philipp Stranimaier: "Ganz grundsätzlich ist eine Saison nach Abgängen von einigen Leistungsträgern und dem Aufbau einer neuen Mannschaft immer schwer. Durch die Transfers die getätigt wurden, ist schon wieder einiges an Qualität im Kader, doch meiner Meinung nach, haben wir auch zu wenig herausgeholt - in knappen Spielen oft durch Eigenfehler sinnlos Punkte hergeschenkt, die uns jetzt in der Endabrechnung nach der Herbstsaison leider fehlen."

LIGAPORTAL: Bist du zufrieden?

Philipp Stranimaier: "Meine persönliche Zufriedenheit hängt natürlich mit der Leistung der Mannschaft zusammen und da ist klarerweise noch Luft nach oben - was jedoch in den letzten Runden klar zu sehen war, dass wir mit unserem Coach auf dem richtigen Weg sind."

LIGAPORTAL: Das heißt?

Philipp Stranimaier: "Wir sind eigentlich leistungstechnisch nicht schlecht in die Saison gestarten, haben das Eröffnungsspiel gegen St. Gallen völlig unnötig und auch mit etwas Pech 1:0 verloren. Danach kam etwas schlechte Stimmung zu den folgenden schlechten Ergebnissen in die Mannschaft, was der Vorstand mit dem Trainerwechsel korrigieren und wieder auf Vordermann bringen wollte. Für mich war es der richtige Zeitpunkt, da man schon in den Spielen darauf merkte, dass neuer Elan und neues Selbstvertrauen in die Mannschaft kam. Der gezeigte Fußball unterschied sich wesentlich vom noch vorhin gezeigten und die Trainingsbeteiligung war wieder vorhanden, so wie man sich das eigentlich in Trieben wünscht und vorstellt."

LIGAPORTAL: Welche Teams haben dich überrascht?

Philipp Stranimaier: "Überraschungen gab es für mich kaum. Dass Aigen und Radmer um den Titel kämpfen werden, war aufgrund der beiden Kaderzusammenstellungen nur logisch."

LIGAPORTAL: Wie verbringt der WSV die Winterpause?

Philipp Stranimaier: "Wir kicken einmal die Woche in der Halle in Trieben und zusätzlich spiel ich noch Tennis, bis dann am 20. Jänner die Vorbereitung wieder beginnt."

LIGAPORTAL: Wird es Transfers geben?

Philipp Stranimaier: "Transfers wird es auf alle Fälle geben, es haben bereits Spieler in der Hinrunde mit uns trainiert, die noch keine Spielberechtigung hatten und sich somit schob fit machten. Dies will der Vorstand im Winter nun über die Bühne bringen. Dazu werden noch ehemalige Spieler zurück nach Trieben kommen, soweit ich weiß, um der jungen Mannschaft noch zusätzlich Führungsqualität zu geben."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die Rückrunde aus?

Philipp Stranimaier: "In der Rückrunde muss es unser Anspruch sein, die engen Spiele aus der Hinrunde für uns zu entscheiden und einen weiteren Schritt in der Entwicklung zu gehen - dann hoffe ich, wird ein Platz im Mittelfeld möglich sein."

