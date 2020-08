SV Hall: Der Klassenerhalt als Minimalziel – jedoch darf es auch mehr sein!

Details Mittwoch, 05. August 2020 09:39

In rund drei Wochen soll der Start der ersten Runden im steirischen Unterhaus erfolgen, daher laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Corona-Thematik ist jedoch allgegenwärtig, aus diesem Grund gilt es sich weiterhin an alle Vorschriften des Präventionskonzeptes zu halten. Auch der Sportverein Hall befindet sich seit 13. Juli im geregelten Mannschaftstraining und sehnt den Re-Start der Meisterschaft herbei. In der abgebrochenen Herbstsaison schaute der achte Zwischenrang in der Gebietsliga Enns heraus. Auch in den vorangegangenen Spielzeiten setzte sich die Elf von Trainer Erich Limmer stets im soliden Mittelfeld fest. Bei planmäßigem Start würde es für die Akteure des SV Hall am 29. August auswärts gegen den SV Trieben um die ersten Punkte gehen.

Veränderungen am Kader

Die Übertrittszeit im Sommer nutzte man auch bei den Ennstalern um Korrekturen am Kader vorzunehmen. Vier Spieler wurden neu verpflichtet, demgegenüber stehen drei Abgänge. Der Erste im Bunde ist Davor Duran, der Kroate kommt vom WSV Liezen und spielte schon von 2018 bis 2019 für den SV Hall. Mit Wolfgang Hofegger darf man ein weiteres bekanntes Gesicht begrüßen, auch er feiert sein Comeback nach einer Saison beim TUS Admont. Tormann Toni Tomic (Trieben) und Manuel Steinberger (St. Gallen) komplettieren die Neuzugänge. Nicht mehr im Diensten des SVH stehen hingegen Mark Berghofer, Michael Jöbstl und Marcel Strohmeier. Sektionsleiter Gustav Berghofer über die Sachlage rund um den SV Hall:

„Es ist natürlich sehr schade, dass wegen der Corona-Pandemie kein Fußball in jeglicher Form gespielt werden konnte. Ich hoffe auf einen Start, jedoch wird es schwierig. Von der Qualität des Kaders sind wir im Vergleich zum Vorjahr ziemlich gleich geblieben. Wir haben acht Spieler in der Mannschaft, welche unter 20 Jahre alt sind. Auch von unserer U16 wurden wieder einige junge Talente hochgezogen. Darum ist unser Ziel zunächst der Klassenerhalt, wenn es gut läuft ist ein Platz zwischen Position fünf und acht sicher realistisch. Die Ergebnisse der bisherigen Vorbereitungsspiele waren noch nicht so gut, jedoch muss sich die Mannschaft erst finden. Um konkurrenzfähig zu sein, wird sich das Team zum Meisterschaftsstart sicherlich topfit präsentieren.“

Nächste Testspiele:

SV Hall : SV Stainach-Grimming (ULNA)- 08. August, 18:00

SV Hall : Selzthal (1.E) – 14. August, 18:00

SV Hall : SU Wörschach (1.E) – 22. August, 17:30

