Radmer will sich zum 50er selbst das größte Geschenk machen

Details Dienstag, 21. Dezember 2021 14:50

Ganze 137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Der SV Radmer in der Gebietsliga Enns beendete die Hinrunde auf dem ersten Tabellenplatz und dürfte mehr als zufrieden sein. Man überwintert mit 27 Zählern auf dem Konto. Die Richtung für das Frühjahr scheint daher klar: Es soll wieder ähnlich viele Punkte geben wie in der Hinrunde und am Ende der Aufstieg in die Unterliga. LIGAPORTAL hat an dieser Stelle mit Michael Loidl, dem Obmann des Vereins gesprochen.

LIGAPORTAL: Rückblick auf die abgelaufene Herbstsaison, wie zufrieden ist man mit dem Abschneiden?

Michael Loidl: "Rückblickend auf die Herbstsaison sind wir sehr zufrieden. Die Liga ist im Herbst sehr ausgeglichen gewesen, aber mit dem Herbstmeister haben wir unser erstes Saisonziel erreicht."

LIGAPORTAL: Wie ist die Stimmung im Verein?

Michael Loidl: "Die Stimmung ist im Verein außerordentlich gut. Es harmoniert zwischen der Mannschaft, Trainerteam, Funktionären, Sponsoren und Fans sehr gut. Wir haben ein gemeinsames Ziel und die Motivation aller Beteiligten ist hervorragend. Ganz besonders möchte ich mich auch bei unseren Fans und Sponsoren bedanken, die sehr hinter unserem Verein stehen."

LIGAPORTAL: Gibt es bereits fixe Abgänge? Wurden Transfers getätigt? Name, Verein, Position?

Michael Loidl: "Im Winter haben wir einen Spieler nach Eisenerz verliehen bis zum Sommer: Manuel Watzl. Ansonsten konnten wir unseren großartigen Kader halten und bereiten uns bereits jetzt auf die Saison 2022/23 vor. Ich und mein sportlicher Leiter Stellvertreter Rock Stefan sind bereits in intensiven Gesprächen mit vermeintlichen Neuzugängen."

LIGAPORTAL: Wo gibt es Handlungsbedarf?

Michael Loidl: "Grundsätzlich haben wir einen sehr starken Kader. Punktuell werden wir uns noch im Sommer verstärken wollen, aber den aktuellen Kader halten."

LIGAPORTAL: Gibt es verletzte Spieler?

Michael Loidl: "Aktuell gibt es noch kleinere Blessuren, aber diese werden bis zum Trainingsstart nicht mehr vorhanden sein."

LIGAPORTAL: Welche Ziele hat man sich für die restliche Saison gesetzt?

Michael Loidl: "Weiterhin so eine starke Saison abliefern und unsere Jungs motiviert spielen zu sehen. Es wäre sehr schön, anlässlich unserer 50 Jahr Feier am 2. Juli 2022 uns mit dem Meistertitel zu krönen und erstmalig in die Unterliga aufzusteigen."

LIGAPORTAL: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann? Oder wird die Saison wohl erneut abgebrochen?

Michael Loidl: "Wir hoffen sehr stark darauf, dass die Saison fertig gespielt wird. Mit der neuen Entwicklung hinsichtlich Omikron kann aus aktueller Sicht meiner Meinung nach keiner eine Prognose abgeben."

LIGAPORTAL: Wer wird Meister? Michael Loidl: "Als Herbstmeister wollen wir natürlich um den Meistertitel mitspielen, wobei die Verfolger mit dem FC Gaishorn, SV St. Gallen und SV Aigen sehr stark sein werden und wir einen guten Start benötigen."

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!