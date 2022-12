Gebietsliga Enns - der große Herbstrückblick 22/23

Details Samstag, 03. Dezember 2022 15:51

Die Hinrunde der Saison 2022/23 ist Geschichte. Wir schauen uns den Herbst an dieser Stelle im Rückblick an. An wem führte zum Beispiel in der Gebietsliga Enns kein Weg vorbei und wer war nur Kanonenfutter. Auch interessant: Welches Spiel bot den Fußballfans die meisten Tore und wer führt die Torschützenliste an.

Landl ohne Punkteverlust

Eines vorweg: Landl war im Herbst jene Mannschaft, die allen anderen Teams überlegen war. Dementsprechend stellt sich auch die Tabelle dar. Die Landler konnten 10 von 10 Spielen für sich entscheiden und lachen mit dieser Performance von der Tabellenspitze. 30 Punkte stehen zu Buche, dennoch hat man aber nur drei Punkte Vorsprung auf Verfolger Trieben. Dann schon weitere drei Zähler dahinter liegt Aufsteiger Wörschach. Agieren die Landler auch im Frühjahr mit dieser Überlegenheit, wird am Ende wohl der Aufstieg gelingen.

Dennoch muss man Trieben im Auge behalten. Denn auch der Verfolger spielte eine durchaus beachtliche Hinrunde - abschrieben sollte man die Triebener also keinesfalls. Um den Regelationsplatz kämpfen wohl Trieben und Wörschach. Man darf eine spannende Rückrunde erwarten.

Aigen ohne Punkte

So bärenstark wie die Teams an der Tabellenspitze unterwegs waren, so wenig ging für die Teams im Tabellenkeller. Aigen im Ennstal am Tabellenende konnte keinen einzigen Punkt holen und kassierte 40 Gegentore. Damit ist man aber nicht negative Ligaspitze, denn der Tabellenneunte Ardning kassierte 50 Tore, konnte aber sieben Punkte einfahren. Aigen braucht ein Zauberfrühjahr, um den Klassenerhalt zu schaffen. Zwar ist der Relegationsplatz mit nur drei Punkten Rückstand in Reichweite, aber der Herbst war desaströs, auch wenn die Aigener auf eine junge Mannschaft setzen. Man erzielte nur magere acht Tore.

Die Torschützenliste führen Christoph Strimitzer von Wörschach, Jonas Rodlauer von Landl und Predrag Babic von Öblarn an. Alle drei haben je 15 Tore erzielt. Letzterer und Patrick Arrer von Landl erzielten in einer Partie je vier Tore. Weitere Statistiken: Ein Spieler kassierte im Herbst fünf Gelbe Karten, 6 Spieler kassierten eine Gelb-Rote Karte, ein Spieler zwei Gelb-Rote. Zwei Spieler kassierten je eine Rote Karte.