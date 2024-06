Relegation: Schladming Juniors legen mit Auswärtssieg beim FC Tauplitz Grundstein für Klassenerhalt

Im Hinspiel der Relegation trafen am heutigen Mittwochabend der Tabellenzweite der 1. Klasse Enns, der FC Tauplitz, und die FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors, Vorletzter der Gebietsliga Enns, aufeinander. In einem spannenden Match konnten sich die Gäste mit einem 2:4 durchsetzen, obwohl sie zur Halbzeit noch im Rückstand lagen. Die Begegnung bot den Zuschauern viele Tore und packende Momente, die das Spiel zu einem wahren Fußballfest machten.

Knappe Führung für Tauplitz zum Kabinengang

Bereits in der 2. Minute erhielten die Gäste ihren ersten Eckball, der jedoch nichts einbrachte. Der FC Tauplitz war jedoch auch früh im Spiel und nutzte seine erste große Chance in der 14. Minute. Nach einem Freistoß, der in die Mauer ging, landete der Abpraller vor den Füßen von David Beutelbeck, der gekonnt zur 1:0-Führung vollendete.

Die Schladming Juniors ließen sich von diesem Rückschlag nicht beirren und kamen immer wieder gefährlich vor das Tor der Gastgeber. In der 24. Minute gelang ihnen schließlich der Ausgleich durch Markus Mair, der einen präzisen Schuss ins Netz setzte. Doch nur zwölf Minuten später stellte Tauplitz den Vorsprung wieder her. Tobias Kreiter traf in der 36. Minute nach einem intensiven Angriff zum 2:1 für die Heimmannschaft.

Die letzte Viertelstunde der ersten Halbzeit war geprägt von weiteren Angriffen der Gäste, die jedoch immer wieder von der Tauplitzer Abwehr vereitelt wurden. So ging es mit einem knappen 2:1 in die Pause.

Schladming Juniors drehen das Spiel

Nach dem Seitenwechsel kamen die Schladming Juniors entschlossen aus der Kabine und erhöhten den Druck auf die Tauplitzer Abwehr. In der 60. Minute wurde dieser Einsatz belohnt: Simon Helpferer erzielte den Ausgleichstreffer zum 2:2. Nur zwei Minuten später war es erneut Lars Kabusch, der die Schladming Juniors mit einem sehenswerten Tor erstmals in Führung brachte. Das Spiel hatte sich gedreht, und die Gäste lagen nun mit 2:3 vorne.

Der FC Tauplitz versuchte nun, wieder zurück ins Spiel zu finden, doch die Gäste verteidigten geschickt und ließen nur wenige Chancen zu. In der 84. Minute machte Lars Kabusch dann den vierten Treffer für die Gäste perfekt und erzielte mit seinem zweiten Treffer des Abends das 2:4, was letztlich auch den Endstand markierte.

Auch die fünfminütige Nachspielzeit änderte nichts mehr am Ergebnis, und so endete das Spiel schließlich mit einem verdienten 2:4-Sieg für die FC Schladming Juniors, die damit vor heimischer Kulisse den Klassenerhalt im Rückspiel dingfest machen können.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Hans (4025 Bonuspunkte)