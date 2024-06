FC Tauplitz nach Pleite gegen Schladming Juniors: "Wissen, was wir zu tun haben!"

Details Donnerstag, 13. Juni 2024 08:34

Im Hinspiel der Relegation 2024 zwischen FC Tauplitz und dem FC Schladming Juniors setzte sich der Klub aus der Gebietsliga Enns mit 4:2 durch und macht einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt (zum Bericht). Tauplitz aus der 1. Klasse Enns braucht hingegen ein kleines Wunder im Rückspiel, um das Ruder noch herumzureißen. LIGAPORTAL hat die Stimmen zum Spiel:

Stimmen zum Spiel:

Thomas Schachner (Trainer FC Tauplitz):

"Wir waren phasenweise die klar bessere Mannschaft, haben es leider trotz bester Chancen aber verabsäumt, nach der Halbzeit das 3:1 zu machen. Die Cleverness und Landesliga-Erfahrung des Gegners hat dann letztendlich den Unterschied ausgemacht. Ich bin für das Rückspiel dennoch zuversichtlich, wir wissen, was wir zu tun haben."

Roland Kahr (Präsident FC Schladming):

"Nach dem Klassenerhalt in der Landesliga mit der Kampfmannschaft haben wir auch mit der Zweier mit dem Sieg am Mittwoch einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Es ist aber klar, dass wir auch im Rückspiel konzentriert bleiben müssen und nicht denken dürfen, dass schon alles entschieden ist. Jeder weiß, wie der Fußball sein kann und wie bitter er manchmal ist. Das heißt, es braucht eine konzentrierte und gute Vorbereitung auf das Spiel. Der Gegner wird sicher noch einmal alles in die Schlacht werfen, um den Aufstieg doch noch zu schaffen. Wir sollten gewarnt sein."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.