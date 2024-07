SV Stein an der Enns: "So weit wie möglich vorne mitspielen!"

Details Montag, 15. Juli 2024 16:27

Der SV Stein an der Enns beendete die Saison in der Gebietsliga Enns auf dem siebenten Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl zufrieden sein. Man konnte 32 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Heinz Binder, dem Trainer der Steiner - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Heinz Binder: "Mit der abgelaufenen Saison bin ich nur bedingt zufrieden, nach einem guten Herbst spielten wir leider eine mäßige Frühjahrssaison!"

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Heinz Binder: "Höhepunkte waren unsere vielen Heimsiege"

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Heinz Binder: "Wir sind Anfang Juli gestartet und hoffen auf eine verletzungsfreie Vorbereitung mit insgesamt 6 Aufbauspielen"

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Heinz Binder: "Im Nachwuchs wird viel Aufwand betrieben, es ist allerdings richtig schwer, Jugendliche in die Kampfmannschaft zu bringen!"

LIGAPORTAL: Wird es Transfers geben?

Heinz Binder: "-Transfers wird es geben, Details folgen aber noch."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Heinz Binder: "Die Ziele für die neue Saison sind so weit wie möglich vorne mitzuspielen! Ich erwarte mir aber eine stärke Gebietsliga, da die Konkurrenz ziemlich aufgerüstet hat!"

