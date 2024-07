TUS Gröbming: Weiterentwicklung als ausgerufenes Ziel

Details Montag, 15. Juli 2024 19:19

Der TUS Gröbming beendete die Saison in der Gebietsliga Enns auf dem achten Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl nicht ganz zufrieden sein. Man konnte 26 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Nikola Tokic, dem Trainer der Gröbminger - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Nikola Tokic: "Mit der abgelaufenen Saison bin ich nicht ganz zufrieden! Es hätten am Ende ein paar Punkte mehr sein können!"

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Nikola Tokic: "Einer der Höhepunkte für die Spieler war mit Sicherheit der Derbysieg gegen Stein/Enns! Für mich persönlich ist es die Entwicklung der jungen Spieler."

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Nikola Tokic: "Wir haben vergangene Woche am 9. Juli mit der Vorbereitung begonnen. Es wartet noch sehr viel Arbeit auf uns, in allen Bereichen des Fußballspiels ist noch viel Luft nach oben."

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Nikola Tokic: "Unsere Nachwuchsleiterin Heidi leistet tolle Arbeit, sodass wir momentan ein Trainerproblem haben. Wir haben sehr viele Kinder und möchten diese auch bestmöglich betreuen. Der ganze Verein profitiert von einer sehr guten Nachwuchsarbeit. Riesen Lob an unsere Trainer und Betreuer für ihren großartigen Einsatz!"

LIGAPORTAL: Wird es Transfers geben?

Nikola Tokic: "Matteo Tokic hat uns in Richtung Irdning verlassen, unser Tormann David hat mir bekanntgegeben, dass er die ganze Hinrunde verletzungsbedingt ausfallen wird! Ansonsten gibt es derzeit keine weiteren Neuigkeiten."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Nikola Tokic: "Unser Ziel ist die Weiterentwicklung unserer Spieler und ein Platz in der oberen Hälfte der Tabelle am Ende der Saison. Dieses Ziel ist realistisch wenn wir von Verletzungen verschont bleiben und alle Spieler wirklich das abliefern, was sie können. Von dem bin ich zu 100 Prozent überzeugt."

