FC Ausseerland: "Wollen uns auf jeden Fall verbessern!"

Der FC Ausseerland beendete die Saison in der Gebietsliga Enns auf dem vierten Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl nicht unzufrieden sein. Man konnte 41 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Jürgen Hofer, einem Funktionär der Ausseer - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Jürgen Hofer: "Die vergangene Saison war durchwachsen. Nach gutem Beginn haben wir in der zweiten Hälfte der Herbstsaison einen Einbruch mit mehreren schwachen Spielen und Ergebnissen gehabt. Im Frühjahr wars dann viel besser, abgesehen von der Klatsche in Landl war der Rest der Saison ganz ok. Was uns über die ganze Saison begleitet hat, waren viele Verletzungen, auch langwierige, sodass wir eigentlich nie komplett waren. Wir haben das aber mit vielen Spielern aus dem Juniors Kader ganz gut kompensieren können."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Jürgen Hofer: "Der Höhepunkt war sicher der 7-1 Kantersieg gegen den späteren Meister Landl, dafür haben wir auswärts die Revanche präsentiert bekommen. Gut war ausserdem, dass es wieder einige Spieler vom eigenen Nachwuchs in die Mannschaft geschafft haben und einige, die schon länger dabei sind, den Sprung zum Leistungsträger geschafft haben."

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Jürgen Hofer: "Seit Anfang Juli trainieren wir wieder fleissig 3 mal die Woche, auch die ersten Vorbereitungsspiele sind bereits absolviert. An diesem Wochenende machen wir noch ein Teambuilding mit Training, Volleyballturnier und gemeinsamer Grillerei. Alle sind voll motiviert, einige Langzeitverletzte sind wieder mit an Bord, die Stimmung passt."

LIGAPORTAL: Hat es Transfers gegeben?

Jürgen Hofer: "Unser Goalgetter David Otter hat nach über 300 Spielen mit 300 erzielten Toren seine Karriere beendet, wir werden ihn beim ersten Heimspiel der neuen Saison gebührend verabschieden. Leider musste auch Torhüter David Gabriel seine Karriere beenden. Er wollte eigentlich noch einen Saison dranhängen, hat sich aber im Frühjahr zwei Wirbel gebrochen und der Arzt hat ihm dazu geraten, nicht mehr aktiv Fußball zu spielen. Er bleibt aber beim FCA als Tormanntrainer aktiv, worüber wir uns sehr freuen. Vom SV St. Wolfgang kommt Torhüter Mathias Hörack zum FCA, vom Grazer Sportclub Maximilian Gregor Wildner, der nach seinem Zivildienstjahr jetzt fix bei der Rettung in Bad Aussee arbeitet. Er hat schon im Frühjahr mit trainiert und ist jetzt auch spielberechtigt. Daniel Pinkney hat sein Studium in Amerika abgeschlossen und wir freuen uns sehr, dass er in Aussee leben und arbeiten wird. Klaus Mayerl hat sich nach einer Karrierepause dazu entschlossen, wieder voll anzugreifen und möchte mit seinem Buddy Denny die Sturmspitze bilden. Vom Juniors Kader rücken Mathias Schneider, Leo Kochan, Bendedikt Brandauer und David Martinovic in den Kader der Kampfmannschaft auf."

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Jürgen Hofer: "Wir man bei den Transfers sehen kann, funktioniert der Nachschub von Talenten aus dem eigenen Nachwuchs sehr gut. Die nächsten U15 und U16 Spieler rücken auch in den Juniors Kader nach. Wir stellen in der kommenden Saison 11 (!!) eigene Nachwuchsmannschaften, von der U7 bis zur U16, ohne eine einzige Spielgemeinschaft. Von Damit haben wir im gesamten Bezirk Liezen mit Abstand die meisten Nachwuchsmannschaften und sind auch steiermarkweit im Spitzenfeld. das ist für einen Gebietsligaverein nicht selbstverständlich und auch ein Grund, ein bisschen stolz auf das in den letzten Jahren geleistete zu sein. Unserer Nachwuchsabteilung mit Stefan Welzl und allen Trainern und Betreuen gebührt besonderer Dank, da kommen in den nächsten Jahren kontinuierlich viele Talente nach. Wenn man schaut, wie viele Vereine in der Umgebung große Probleme haben, überhaupt einen Kader zusammen zu bekommen und was auch in den untersten Klassen gezahlt wird, kann und wird es für uns keinen anderen Weg geben, als auf den eigenen Nachwuchs zu setzen. Die Talente haben auch die Perspektive, in einer unserer 2 Kampfmannschaften spielen zu können."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Jürgen Hofer: "Wir waren letzte Saison Vierter und wollen uns auf alle Fälle verbessern. Wir hoffen, dass sich die jungen Spieler wieder weiter entwickeln und die Routiniers die Mannschaft führen, dann haben wir auf alle Fälle das Potential, vorne anzugreifen. Am wichtigsten ist, dass wir von Verletzungen verschont bleiben und gut in die Saison starten, der Rest ergibt sich. Die Favoriten sind andere, bei der Klassensitzung haben sich die Kollegen von anderen Vereinen klar positioniert, wir wollen der Hecht im Karpfenteich sein."

