SV St. Gallen will wieder vorne mitspielen

Der SV St. Gallen beendete die Saison in der Gebietsliga Enn auf dem zwetien Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl nicht unzufrieden sein. Man konnte 49 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Norbert Pretschuh, dem Sektionsleiter und neuen Trainer der St. Gallener, nachdem Lukas Liess eine Fußballpause einlegt - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Norbert Pretschuh: "Der Herbst war mit dem Herbstmeistertitel sehr zufriedenstellend. Im Frühjahr war dies jedoch nicht mehr der Fall, vor allem auswärts war die Leistung nicht aktzeptabel. Dass im Frühjahr noch zwei weitere Spieler langzeitverletzt ausgefallen sind, hat uns sehr geschwächt und wir verloren damit eigentlich vom Saisonstart weg 5 Stammspieler, das konnten wir nicht kompensieren."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Norbert Pretschuh: "Ganz klar der Herbstmeistertitel."

LIGAPORTAL: Wie hat die Vorbereitung für die neue Saison ausgeschaut?

Norbert Pretschuh: "Wir sind Anfang Juli wieder ins Training gestartet, hatten in St.Gallen ein KM-Vorbereitungsturnier, 3 Testspiele und der Steirercup waren und sind als Vorbereitung geplant."

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Norbert Pretschuh: "Im Nachwuchs haben wir diese Saison eine Mannschaft mehr und so stelllen wir für die neue Saison eine U10 – U13- U16. Mit Schnuppertraining und einem Trainingstag mit der NMS-Weißenbach konnten wieder Kinder und Jugendliche für den Fußball begeistert werden. Das Trainerteam in der Jugend konnten wir mit neuen Trainern verstärken, die mit neuen Ideen und Ansätzen ihre Erfahrungen an unsere Youngstars weitergeben."

LIGAPORTAL: Hat es Transfers gegeben?

Norbert Pretschuh: "Der Kader bleibt zur letzten Saison unverändert. Wichtig wird sein, das unsere verletzten Spieler wieder zurückkommen, und es werden die nächsten Spieler aus der U16 Step by Step in die KM eingebunden. Natürlich gab es Gespräche, die auch auf vernünftiger oder bessser gesagt auf bodenständiger Basis geführt wurden. Dann gab es noch Gespräche wo man sich fragt, wie kommen Spieler zu solchen Vorstellungen was die finanziellen Aufwandsentschädigungen betrifft. Das geht für mich in den unteren Klassen in die absolut verkehrte Richtung, und es wird in Zukunft für Funktionäre sehr schwer werden, die Vereine am Leben zu halten."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Norbert Pretschuh: "Ziel ist ganz klar wieder ganz vorne mitzuspielen. Dies wird sicher keine leichte Aufgabe, denn es wird eine stärkere Gebietsliga, wenn man die Tranfers der Vereine betrachtet."

