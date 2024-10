SV St. Gallen erringt knappen Sieg gegen FC Ramsau

Details Montag, 30. September 2024 19:56

Der SV St. Gallen setzte sich knapp mit 1:0 gegen den FC Ramsau durch. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an viel Einsatz und kämpften um jeden Ball. Trotz intensiver Bemühungen und zahlreicher Chancen auf beiden Seiten, fiel das einzige Tor des Tages in der zweiten Halbzeit. Am Ende des Spiels sorgten mehrere kontroverse Entscheidungen des Schiedsrichters und zwei Gelb-Rote Karten für Aufregung.

Intensive erste Halbzeit ohne Tore

Schon früh in der Partie zeigte sich die Entschlossenheit beider Teams. In der 8. Minute bot sich dem Kapitän von St. Gallen, Lukas Mayr, eine Chance zum Fallrückzieher, doch die Ramsauer Defensive konnte den Ball problemlos klären. Wenig später verzeichnete Ramsau durch Andi Angerer einen gefährlichen Kopfball, der jedoch knapp am Tor vorbeiging.

Die Gastgeber aus Ramsau zeigten in der ersten Halbzeit eine starke Leistung mit guten Ballbesitzphasen. Spieler wie Ettl und Angerer setzten die Gäste immer wieder unter Druck. Eine starke Parade von Stocker und ein guter Schuss von Kör zeugten vom Engagement der Heimmannschaft. Trotz dieser Bemühungen blieb es beim torlosen 0:0 zur Halbzeit.

Tor, Chancen und Karten

Ramsau setzte die Gäste weiterhin unter Druck, doch es war der SV St. Gallen, der in der 59. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Leon Michael Hager traf zum 1:0 für die Gäste und brachte sein Team in Führung.

Die Partie blieb weiterhin spannend, mit Chancen auf beiden Seiten. Besonders Erdogan Kör hatte in der 71. Minute eine Topchance, doch sein Schuss ging knapp übers Tor. In der 77. Minute intensivierten die Ramsauer ihre Bemühungen, doch der SV St. Gallen verteidigte geschickt und versuchte, den knappen Vorsprung zu verwalten.

In der Schlussphase eskalierte die Partie zusehends. In der 68. Minute sah Ionut-Gabriel Durlea vom SV St. Gallen die Gelb-Rote Karte, nachdem er dem Schiedsrichter ins Gesicht gebrüllt hatte. Nur wenige Minuten später verpasste Ramsaus Noah Geihseder ebenfalls nach einer Gelb-Roten Karte den Rest des Spiels.

Ramsau drängte in den letzten Minuten auf den Ausgleich. Mehrere gefährliche Chancen blieben jedoch ungenutzt, darunter eine umstrittene Situation, in der ein klarer Elfmeter nicht gegeben wurde. Ein hartes Einsteigen der Gäste, bei dem Geihseder ins Gesicht geschlagen wurde, blieb ungeahndet.

Nach insgesamt 95 Minuten endete das Spiel mit einem knappen 1:0-Sieg für den SV St. Gallen. Trotz einer kämpferischen Leistung und zahlreicher Chancen konnte der FC Ramsau das Spiel nicht mehr drehen und musste sich den Gästen geschlagen geben.

Stimme zum Spiel:

Norbert Pretschuh (Sektionsleiter St. Gallen): "Wir mussten verletzungs- und krankheitsbedingt den Kader für das Spiel extrem ändern, so kam z.B. Simon Schiefer aus der U16 zu seinem KM-Startelfdebüt und Michael Rebhandl wurde für das Spiel reaktiviert. Ramsau hat es uns in der 1. Halbzeit schwer gemacht einen Spielaufbau zu schaffen. Beide Mannschaften haben das Zentrum gut zugemacht, deshalb kam es auch zu vielen hohen Bällen. Der Platz war nass und tief, was das Spielen auch schwerer gemacht hat. Chancen gab es auf beiden Seiten, wobei wir leicht im Chancen-Plus waren. In der 2.Halbzeit machten wir das 1:0, damit haben wir uns etwas leichter getan. Mit der gelb/roten Karte haben wir es uns natürlich wieder selbst schwerer gemacht, die Kräfte haben nachgelassen und wir konzentrierten uns auf die Defensive. Durch gute Defensiv Arbeit haben wir die Führung über die Zeit gebracht. Ein Kompliment an meine Mannschaft, dass wir auch in dieser personell sehr engen Situation 3 Punkte auswärts mitnehmen konnten."

Gebietsliga Enns: Ramsau : St. Gallen - 0:1 (0:0)

59 Leon Michael Hager 0:1

Details

