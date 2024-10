ESV Lok Selzthal dominiert Bad Mitterndorf II

Details Montag, 30. September 2024 20:40

Im Spiel der siebten Runde der Gebietsliga Enns setzte sich der ESV Lok Selzthal souverän mit 4:0 gegen Bad Mitterndorf II durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 2:0 und ließen im weiteren Spielverlauf nichts anbrennen.

Frühe Führung für ESV Lok Selzthal

Bei schönem Wetter begrüßte der ESV Lok Selzthal die Gäste aus Bad Mitterndorf II in der Lok Arena. Schon früh zeigten die Gastgeber ihre Dominanz und übernahmen die Kontrolle über das Spielgeschehen. Bereits in der 10. Minute erzielte Jonas Franz Dobesberger das 1:0 für die Gastgeber. Es war der Auftakt einer starken Leistung des Heimteams, das von Beginn an die Spielhoheit hatte.

In der 17. Minute zeigte sich die Überlegenheit des ESV Lok Selzthal auch in den Statistiken: Mit 85% Ballbesitz dominierten sie das Geschehen auf dem Platz. Nur wenige Minuten später, in der 31. Minute, baute Fabio Alexander Huber die Führung mit einem weiteren Tor zum 2:0 aus. .

ESV Lok Selzthal lässt nichts anbrennen

Die zweite Halbzeit begann wie die erste endete, mit einer dominanten Vorstellung des ESV Lok Selzthal. Bad Mitterndorf II hatte es schwer, ins Spiel zu finden und konnte kaum nennenswerte Akzente setzen. In der 64. Minute erhöhte Niklas Christoph Forstner auf 3:0, was die Vorentscheidung bedeutete. Die Gäste schienen endgültig gebrochen und fanden kein Mittel gegen die starken Hausherren.

Doch der ESV Lok Selzthal hatte noch nicht genug. In der 74. Minute setzte Edeljoker Jan Oswald Krassnegger den Schlusspunkt und erzielte das 4:0. Es war ein Spiel, das von der ersten bis zur letzten Minute klar von den Gastgebern dominiert wurde. Auch die Schlussphase brachte keine Überraschungen mehr, und so endete das Spiel mit einem verdienten 4:0 für den ESV Lok Selzthal.

Stimme zum Spiel:

Gerald Galle (Sportlicher Leiter Selzthal): "Wieder ein starke Leistung unserer Mannschaft. Bad Mitterndorf konnte in keiner Phase des Spieles mithalten. Nach einer 2:0 Führung zur Pause versuchte unser Gegner nur mehr die Niederlage in Grenzen zu halten. Mit einem klaren 4:0 Sieg kann man aber sehr zufrieden sein."

Gebietsliga Enns: ESV Lok Selzthal : Bad Mitterndorf II - 4:0 (2:0)

74 Jan Oswald Krassnegger 4:0

64 Niklas Christoph Forstner 3:0

31 Fabio Alexander Huber 2:0

10 Jonas Franz Dobesberger 1:0

