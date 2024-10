Spannendes Duell in der Gebietsliga Enns: SV Stein/Enns siegt knapp gegen SC Juniors Liezen

Details Montag, 30. September 2024 21:01

Das Spiel zwischen SC Juniors Liezen und SV Stein/Enns in der 7. Runde der Gebietsliga Enns bot alles, was ein Fußballfan sich wünschen kann: Spannung, dramatische Wendungen und starke Einzelleistungen. Am Ende setzte sich SV Stein/Enns mit 3:2 durch und sicherte sich drei wichtige Punkte.

Führung für SC Juniors Liezen

Bereits in der 2. Minute hatte SV Stein/Enns die erste Torchance, doch der Abschluss landete direkt beim Torwart der SC Juniors Liezen. In den ersten Minuten waren es die Fans und eine stabile Abwehr von SV Stein/Enns, die im Mittelpunkt standen. Während die Defensive des Gästeteams standhaft blieb, zeigten die SC Juniors Liezen in der 27. Minute ihre Offensivqualitäten. Radovan Smitran brachte die Heimelf mit einem präzisen Schuss zum 1:0 in Führung.

SC Juniors Liezen hatte kurz vor der Halbzeit eine weitere große Chance, doch der Ball ging knapp an der linken Torstange vorbei. In der 45. Minute wurde noch ein Kommentar über die hervorragende Form von Faninger vermerkt, bevor die Teams in die Kabinen gingen. Somit ging es mit einer knappen 1:0-Führung für SC Juniors Liezen in die Halbzeitpause.

Aufholjagd und Entscheidung in der Schlussphase

Nach dem Wiederanpfiff zeigte sich SV Stein/Enns entschlossen, das Spiel zu drehen. In der 54. Minute gelang Daniel Schmid der Ausgleichstreffer zum 1:1. Doch die Freude währte nur kurz, denn nur zwei Minuten später brachte Jovan Vlacic SC Juniors Liezen erneut in Führung, diesmal zum 2:1.

SV Stein/Enns ließ sich davon jedoch nicht entmutigen und erhöhte den Druck auf die Defensive der Gastgeber. In der 66. Minute war es erneut Daniel Schmid, der mit seinem zweiten Treffer des Abends den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Erst in der 84. Minute entschied ein Freistoß die Partie zugunsten von SV Stein/Enns. Daniel Schönleitner verwandelte einen Freistoß aus etwa 25 Metern zum 3:2 für die Gäste.Trotz intensiver Bemühungen gelang es SC Juniors Liezen nicht mehr, den erneuten Ausgleich zu erzielen. Nach drei Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter die Partie mit einem Endstand von 2:3.

Stimme zum Spiel

Heinz Binder (Trainer Stein): "Ein sehr ausgeglichenes Spiel von Beginn weg mit guten Aktionen auf beiden Seiten, nach der Führung für Liezen haben wir kurzfristig ein bisschen die Ordnung verloren und unser Tormann Pircher hat uns des öfteren im Spiel gehalten! In der zweiten Halbzeit konnten wir den Ausgleich erzielen, aber postwendend ging Liezen wieder in Führung! Wir bewiesen Moral, gaben nicht auf und konnten das Spiel zum 3:2-Sieg drehen! Natürlich ein sehr wichtiger Sieg für uns gegen einen Gegner, der wirklich einen guten Fußball spielte! Ich hoffec wir können den Schwung ins Derby nächste Woche gegen Öblarn mitnehmen"

Gebietsliga Enns: Juniors Liezen : Stein/Enns - 2:3 (1:0)

84 Daniel Schönleitner 2:3

66 Daniel Schmid 2:2

56 Jovan Vlacic 2:1

54 Daniel Schmid 1:1

27 Radovan Smitran 1:0

