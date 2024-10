FC Schladming Juniors erringen knappen Heimsieg gegen FC Ausseerland

Details Montag, 30. September 2024 21:42

Ein spannendes Spiel zwischen den formstarken FC Schladming Juniors und FC Ausseerland fand bei idealem Fußballwetter in der Hohenhaus Tenne Area statt. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an attraktiven Fußball, doch am Ende setzten sich die Gastgeber knapp mit 2:1 durch. Die Schladming Juniors konnten somit ihre Tabellenführung festigen, während die Gäste aus Ausseerland ihre erste Niederlage der Saison hinnehmen mussten.

Blitzstart der Schladming Juniors

Bereits in der 4. Minute gelang den FC Schladming Juniors der Führungstreffer. Philipp Krall verwandelte einen präzisen Freistoß und ließ dem Gästekeeper keine Chance. Nur wenige Minuten später hatten die Gastgeber eine weitere gute Möglichkeit, als ein langer Ball auf Oberhamberger gespielt wurde. Dieser umkurvte den Torhüter, doch ein Verteidiger von FC Ausseerland konnte auf der Linie klären.

Die Gäste versuchten schnell zu antworten und hatten in der 13. Minute eine vielversprechende Szene, bei der der Ball im Tor der Schladming Juniors landete, jedoch vom Schiedsrichter wegen Abseits zurückgepfiffen wurde. Kurz darauf folgte ein weiterer Abseitstreffer, diesmal auf der anderen Seite.

In der 15. Minute verpasste der Stürmer von FC Ausseerland eine gute Chance, den Ausgleich zu erzielen, als er den Ball nicht ideal mitnehmen konnte. Die Schladming Juniors blieben gefährlich und hatten in der 18. Minute eine Top-Chance, doch der Auswärtskeeper zeigte eine hervorragende Parade.

Hochspannende erste Halbzeit

In der 28. Minute gelang den Gästen schließlich der Ausgleich. János Ferenc Kanalas traf zum 1:1 und brachte sein Team zurück ins Spiel. Doch die Freude währte nicht lange. Nur zwei Minuten später konnte Simon Oberhamberger nach einem schnellen Angriff den alten Vorsprung wiederherstellen. Sein Tor in der 34. Minute sorgte für die erneute Führung der Schladming Juniors. Die Gäste hatten kurz darauf die Chance zum Ausgleich, trafen jedoch nur das Außennetz.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. In der 51. Minute hatten die Gastgeber eine gute Freistoßmöglichkeit, die jedoch knapp am Tor vorbeiging. Die Ausseerland-Truppe drängte auf den Ausgleich und hatte in der 58. Minute eine Top-Chance, doch der Torwart der Schladming Juniors, Stocker, zeigte eine tolle Reaktion. Nur eine Minute später verpasste ein Kopfball der Gäste knapp das Tor.

In der 70. Minute bewahrte Stocker seine Mannschaft erneut vor dem Ausgleich, als er einen weiteren gefährlichen Schuss der Gäste parierte. Die Schladming Juniors hatten in der 74. Minute die Möglichkeit, die Führung auszubauen, als ihnen ein Elfmeter zugesprochen wurde. Doch Kralli, einer der sichersten Elfmeterschützen, verschoss und der Gästekeeper hielt stark.

Spannende Schlussphase

In den letzten Minuten des Spiels blieb es spannend. FC Ausseerland war in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft und drängte auf den Ausgleich. In der 77. Minute dominierten die Gäste das Spielgeschehen, konnten jedoch keine entscheidenden Treffer erzielen. Eine weitere Top-Chance der Gäste vereitelte Stocker in der 90. Minute mit einer herausragenden Parade.

Nach drei Minuten Nachspielzeit endete das Spiel schließlich mit einem knappen 2:1-Sieg für die FC Schladming Juniors. Die Zuschauer wurden an diesem Abend mit einem aufregenden und spannenden Fußballspiel belohnt, das den Gastgebern wichtige drei Punkte einbrachte.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Wir haben trotz einer guten Leistung, speziell nach Seitenwechsel, mit viel Pech verloren. Solche Tage gibt es leider, es ist einfach nichts reingegangen. Auf der Leistung können wir aber aufbauen, der Weg passt, die Ergebnisse derzeit leider noch nicht

Gebietsliga Enns: Schladming Juniors : Ausseerland - 2:1 (2:1)

34 Simon Oberhamberger 2:1

28 János Ferenc Kanalas 1:1

4 Philipp Krall 1:0

