Torfestival endet mit gerechten Unentschieden zwischen FC Ausseerland und ESV Lok Selzthal

Ein spannendes und torreiches Spiel fand zwischen dem FC Ausseerland und dem ESV Lok Selzthal in der 8. Runde der Gebietsliga Enns statt. Beide Teams lieferten sich ein aufregendes Duell, das am Ende mit einem 4:4-Unentschieden endete. Die Partie war geprägt von offensivem Feuerwerk und defensiven Fehlern auf beiden Seiten, was zu insgesamt acht Treffern führte. Es war ein Fußballspiel voller Emotionen, das keinen Verlierer verdient hatte.

Wilder Auftakt

Bereits in der Anfangsphase sorgte Daniel Pinkney für einen Blitzstart des FC Ausseerland, indem er nach einer präzisen Flanke von Gabriel Grubesa per Kopf das 1:0 erzielte. Doch die Freude der Gastgeber währte nur kurz. Fabio Huber nutzte in der 3. Minute einen Abwehrfehler der Ausseer aus und glich zum 1:1 für Lok Selzthal aus. Das Geschehen auf dem Spielfeld blieb turbulent, als in der 10. Minute ein Eigentor von Alexander Pomberger die Gäste in Führung brachte. Die Heimelf ließ sich davon jedoch nicht entmutigen, und Jonas Kogler stellte nach perfekter Vorarbeit von Kapitän Pomberger in der 29. Minute den Ausgleich zum 2:2 her.

Lok Selzthal schlug jedoch postwendend zurück, als Fabian Wipplinger in der 31. Minute nach einem weiteren Abwehrfehler der Ausseer das 2:3 erzielte. Doch die Gastgeber kämpften sich erneut ins Spiel zurück. János Kanalas gelang es in der 43. Minute, durch eine beeindruckende Einzelaktion die Partie erneut auszugleichen, ehe beide Teams mit einem 3:3 in die Halbzeitpause gingen.

Hitzige zweite Hälfte

Die zweite Halbzeit begann mit unverändert hohem Tempo. In der 57. Minute brachte Fabio Huber Lok Selzthal erneut in Führung, nachdem er einen erneuten Defensivpatzer der Ausseer ausnutzte. Doch der FC Ausseerland bewies Moral und kämpfte weiter. Nur eine Minute später war es erneut Daniel Pinkney, der per Kopf den 4:4-Ausgleich erzielte, nachdem die Abwehr der Gäste den Ball nicht klären konnte.

Die Schlussphase war geprägt von intensiven Aktionen und Emotionen. Die Ausseer drängten auf den Sieg, während Selzthal mit gefährlichen Kontern antwortete. Trotz der Chancen auf beiden Seiten blieb es beim gerechten 4:4-Unentschieden. Bemerkenswert war auch die Rudelbildung in der 90. Minute, die die hitzige Atmosphäre des Spiels unterstrich, jedoch rechtzeitig unterbunden wurde.

Beide Teams zeigten eine beachtliche Offensivleistung, während die Abwehrreihen durch zahlreiche Fehler auffielen. Die Zuschauer erlebten ein unterhaltsames und packendes Fußballspiel, das bis zum Abpfiff spannend blieb.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Jürgen Hofer (10945 Bonuspunkte)

Gebietsliga Enns: Ausseerland : ESV Lok Selzthal - 4:4 (3:3)

58 Daniel Pinkney 4:4

57 Fabio Alexander Huber 3:4

43 János Ferenc Kanalas 3:3

31 Fabian Wipplinger 2:3

29 Jonas Kogler 2:2

10 Eigentor durch Alexander Pomberger 1:2

3 Fabio Alexander Huber 1:1

1 Daniel Pinkney 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Jürgen Hofer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.