FC Ramsau triumphiert souverän über Tus Gröbming

Details Samstag, 05. Oktober 2024 08:21

In einem spannenden Duell in der 8. Runde der Gebietsliga Enns setzte sich der FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau mit einem deutlichen 4:1 gegen den Tus Gröbming durch. Die Gäste aus Ramsau zeigten eine starke Offensivleistung. Trotz eines zwischenzeitlichen Ausgleichs durch Gröbming dominierte Ramsau das Spielgeschehen und sicherte sich am Ende verdient die drei Punkte.

Frühe Führung und schnelles Aufbäumen

Bereits in der 8. Minute setzte Ramsau ein erstes Ausrufezeichen. Erdogan Kör traf mit einem präzisen Schuss vom 16-Meter-Raum zum 1:0 für die Gäste. Trotz dieses Rückschlags zeigte sich Tus Gröbming unbeeindruckt und antwortete prompt. Nur neun Minuten später glich Andreas Spanberger für die Gastgeber aus. Nach einem exzellenten Pass in die Tiefe bewahrte er die Ruhe und vollendete eiskalt zum 1:1.

In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Gröbming hatte einige gute Chancen, konnte jedoch die stabile Defensive der Ramsauer nicht überwinden. Die Partie blieb intensiv, wobei Gröbming vor der Halbzeit die Oberhand zu gewinnen schien, allerdings ohne den nötigen Durchbruch. In der 45. Minute gelang Ramsau ein weiterer entscheidender Treffer. Fabio Perali verwandelte einen Elfmeter sicher und stellte den 2:1-Halbzeitstand her.

Ramsau zieht davon

Diese Führung baute der FC Ramsau in der zweiten Halbzeit weiter aus. Michael Simonlehner erhöhte in der 64. Minute auf 3:1, als er nach einem schnellen Konter mit einem präzisen Abschluss zum Erfolg kam. Tus Gröbming bemühte sich, die Partie offen zu halten, doch die gut organisierte Abwehr der Gäste ließ keine weiteren Treffer zu.

In der 77. Minute sorgte Finn Jonas Seggl mit seinem Tor zum 4:1 für die Vorentscheidung. Ein schöner Spielzug endete mit einem platzierten Schuss, der den Schlussmann von Gröbming keine Chance ließ. Damit war das Spiel endgültig entschieden und Ramsau konnte die letzten Minuten ohne größeren Druck zu Ende spielen.

Stimme zum Spiel:

Nikola Tokic (Trainer Gröbming): "Es war ein komisches Spiel. In der ersten Halbzeit waren wir das bessere Team, haben uns mehrere gute Chancen herausgespielt aber keine Tore erzielt. Der Gegner hat unsere Geschenke dankend angenommen und so ging es mit einem Rückstand in die Pause. Nach der Pause machten wir weiterhin mehrere Fehler, die im Fußball halt passieren, der Gegner hat diese zu seinen Gunsten genutzt und ist am Ende als verdienter Sieger vom Platz gegangen! Das Team aus Ramsau war heute aggressiver als wir, wir haben unsere Chancen nicht genutzt und so kann man dann keine Spiele gewinnen. Solche Spiele muss man einfach abhaken und nach vorne schauen. Wir bleiben ruhig und konzentrieren uns auf das nächste Spiel."

Gebietsliga Enns: Gröbming : Ramsau - 1:4 (1:2)

77 Finn Jonas Seggl 1:4

64 Michael Simonlehner 1:3

45 Fabio Perali 1:2

17 Andreas Spanberger 1:1

8 Erdogan Kör 0:1

