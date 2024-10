FC Schladming Juniors feiern in St. Gallen 10:1-Schützenfest

Details Samstag, 05. Oktober 2024 17:29

In der 8. Runde der Gebietsliga Enns trafen der SV St. Gallen und die Juniors des FC Schladming aufeinander. Die Schladminger, die weiterhin an der Tabellenspitze thronen, präsentierten sich in bestechender Form und siegten mit einem bemerkenswerten 10:1. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 5:0 und ließen den Gastgebern keine Chance.

Juniors starten fulminant

Die Gäste aus Schladming begannen das Spiel von Beginn an mit viel Druck. Bereits in der 14. Minute gelang Aleksander Stoch der Führungstreffer, als ein Fehlpass der St. Gallener Verteidigung ihm alle Zeit der Welt gab, um mit dem linken Fuß ins lange Eck zu vollenden. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: In der 22. Minute erhöhte Ferdinand Trinker mit einer spektakulären abgerissenen Flanke auf 0:2.

Das Spiel entwickelte sich zusehends zu einer einseitigen Angelegenheit. Frederik Stocker sorgte mit seinen Treffern in der 28. und 35. Minute für das 0:3 und 0:4, wobei er beim zweiten Tor die Abwehr der Gastgeber gekonnt austrickste. Noch vor der Halbzeitpause traf Lars Kabusch zum 0:5, was den Schladming Juniors eine komfortable Führung verschaffte.

St. Gallen kämpft, aber Schladming dominiert weiter

Simon Oberhamberger stellte mit seinem Tor zum 0:6 die Überlegenheit der Gäste eindrucksvoll unter Beweis. In der 55. Minute gelang Constantin Hintsteiner der Ehrentreffer zum 1:6, der kurzzeitig für Euphorie bei den Heimfans sorgte.

In der 66. Minute begannen die Gastgeber wieder Druck aufzubauen und kamen zu einigen Chancen, doch es blieb bei dem einen Treffer. Die Schladminger ließen sich davon nicht beirren und erhöhten durch Oberhamberger und Thaler auf 1:8. In den letzten Minuten des Spiels glänzte Simon Oberhamberger nochmals und erzielte zwei weitere Tore, was zum Endstand von 1:10 führte.

Trotz einer kurzen Phase der Unsicherheit in der zweiten Halbzeit, die St. Gallen einige Chancen eröffnete, zeigten die Juniors eine überzeugende Vorstellung. Die starke Defensive und der unaufhaltsame Angriff um Spieler wie Simon Oberhamberger und Frederik Stocker sorgten für diesen eindrucksvollen Sieg.

