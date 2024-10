FC Ausseerland vs. ESV Lok Selzthal: Stimmen zum Spiel

Details Samstag, 05. Oktober 2024 23:51

4:4 endet das Spiel zwischen dem FC Ausseerland und dem ESV Lok Selzthal in der 8. Runde der Gebietsliga Enns am Freitagabend. Die beiden Teams lieferten sich ein aufregendes Duell (zum Bericht). Wir haben die Stimmen zum Spiel:

Statements:

Jürgen Hofer, Funktionär beim FC Ausseerland:

"Es war ein extrem spannendes, schnelles und emotionelles Spiel. Beide Offensivreihen waren überragend, die Defensivleistungen stark ausbaufähig. Tore und Gegentore innerhalb weniger Sekunden, viel Tempo und schöne Spielzüge. Alles in allem das beste Gebietsligaspiel, das ich seit langem gesehen habe und das sich keinen Verlierer verdient gehabt hätte"

Klaus Huber, Teammanager beim ESV Selzthal:

"Ein Fußballspiel, das am Ende keinen Verlierer verdient hat. In einer für die Gebietslige sehr temporeich geführten Partie erwischen die Hausherren den besseren Start und gehen schon in Minute 1 in Führung. Wir finden aber schnell die richtige Antwort und schaffen es das Spiel zu unseren Gunsten zu drehen. Im Laufe der ersten Halbzeit vergeben wir dann leider zu viele Chancen, um das Spiel in unsere Richtung vor zu entscheiden. Und so kommt es dann dass sich die Hausherren mit viel Kampf und Leidenschaft zum Ausgleich kämpfen. Für mich am Ende ein gerechtes Remis, mit dem beide Mannschaften zufrieden sein müssen."

Gebietsliga Enns: Ausseerland : ESV Lok Selzthal - 4:4 (3:3)

58 Daniel Pinkney 4:4

57 Fabio Alexander Huber 3:4

43 János Ferenc Kanalas 3:3

31 Fabian Wipplinger 2:3

29 Jonas Kogler 2:2

10 Eigentor durch Alexander Pomberger 1:2

3 Fabio Alexander Huber 1:1

1 Daniel Pinkney 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Jürgen Hofer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.