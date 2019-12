Bärenstarke Hinrunde: Aigen/Ennstal will Gunst der Stunde nützen!

Details Donnerstag, 19. Dezember 2019 16:04

Beim SV Papa Joe's Aigen im Ennstal, der lange Zeit mit Irdning II eine Spielgemeinschaft bildete, ist man drauf und dran, im kommenden Frühsommer den größten Erfolg in der Vereins-History sicherzustellen. Nach nur zwei Jahren in der "Eigenständigkeit" war es im Jahr 2016 in der 1. Klasse Enns gelungen, das Ticket für die Gebietsliga Enns zu lösen. Aktuell ist Aigen dort bereits die 4. Spielsaison infolge im Einsatz. In den ersten Jahren ist es gelungen sich dort entsprechend zu etablieren. Diesmal aber will es die Truppe von Trainer Jakob Schnabl anscheinend wissen. Denn nach dem Herbstdurchgang hat es voll und ganz den Anschein, dass der Titel eigentlich nur über Aigen führen kann. Einzig Radmer konnte da einigermaßen Schritt halten. Vieles deutet in der Rückrunde auch auf einen Zweikampf hin. Nachdem nur 11 Spiele am Programm stehen, scheint man in Aigen, man weist einen 3-Punkte-Vorsprung auf, das etwas bessere Blatt im Titelkampf zu haben. Was dann eine Riesensache wäre, denn in der Unterliga Nord A war der SV Aigen bislang noch nicht mit von der Partie.

DATEN & FAKTEN

Vereinsname: SV Aigen im Ennstal

Tabellenplatz: 1. Gebietsliga Enns

Heimtabelle: 2.

Auswärtstabelle: 1.

längste Serie ohne Sieg: 1 Spiel

höchster Sieg: 8:0 gg. Ardning (7. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 5 Spiele

höchste Niederlage: 1:2 gg. Trieben (6. Runde)

geschossene Tore/Heim: 4,0

bekommene Tore/Heim: 0,8

geschossene Tore/Auswärts: 2,1

bekommene Tore/Auswärts: 1,1

Spiele zu Null: 3

Fairplaybewerb: 5.

erhaltene Karten: 1 rote Karte/1 gelb-rote Karte/16 gelbe Karten

erfolgreichster Torschütze: Jakob Schnabl (7 Treffer)

Sektionsleiter Klaus Langegger steht Rede und Antwort

Wie kommt es dass der Herbstdurchgang so stark verlaufen ist?

"Trotz der dünnen Kaderdecke haben es die Burschen hervorragend hinbekommen, die PS auf die Straße zu bringen. Der Zusammenhalt war einzigartig. Damit ist auch die tolle Serie mit nur einer Niederlage erklärbar. Natürlich haben wir aufgrund dieser Erfolgsserie Appetit auf mehr bekommen."

Wo gilt es nun in der Rückrunde den Hebel verstärkt anzusetzen?

"Wenn es gelingt dieses Level zu halten bzw. wenn wir vom Verletzungspech weitestgehend verschont bleiben, dann wäre es durchaus vorstellbar, dass wir im Juni 2020 den großen Coup landen."

Sind Kaderveränderungen geplant bzw. wann startet die Aufbauzeit?

"Mal sehen was der Markt so hergibt, zumindest ein neuer Spieler sollte es schon werden. Beim Trainingsstart Anfang Feber sollten dann auch die verletzten Spieler retour kommen."

Welche Mannschaften werden sich letztlich den Meistertitel ausmachen?

"Uns ist sehr wohl bewusst, dass noch nichts erreicht ist bzw. dass wir alles vorhandene noch einmal in die Waagschale werfen müssen, um auch erfolgreich zu sein."

Wie sieht das deklarierte Saisonziel aus?

"Natürlich haben wir die Fühler nun danach ausgestreckt, erstmalig den Aufstieg in die Unterliga Nord A unter Dach und Fach bringen zu können."

by: Ligaportal/Roo

