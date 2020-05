StayAtHome-Wordrap (37): Florian Daum (SV Aigen/Gebietsliga Enns)

Details Sonntag, 10. Mai 2020 18:22

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Auch die Akteure der Gebietsliga Enns sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der siebenunddreisigste Teil kommt vom SV Papa Joe's Aigen. Ligaportal.at konfrontierte Offensivakteur Florian Daum mit einem Wordrap:

So halte ich mich aktuell fit: mit selbständigen Laufeinheiten

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: Eigentlich mit allen, durch unser gemeinsame WhatsApp-Gruppe. Zusätzlich haben wir auch das eine oder andere Mal ein Bierchen über Skype getrunken.

Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Leider die es die richtige Entscheidung, für uns als Tabellenführer natürlich sehr bitter.

Homeoffice: Hatte ich 4 Wochen lang und war überraschenderweise sehr produktiv.

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Bis jetzt war es zum Glück immer sehr abwechslungsreich.

Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Weil wir nicht nur Mannschaftskollegen sind, sondern alle auch abseits des Platzes befreundet sind. Deshalb fehlt mir das „Zusammensitzen“ nach den Trainings und Spielen am meisten.

Diese Serie schaue ich aktuell: Tiger King

Verschiebung der EM: Kann ich verstehen. Leider wurde nichts mit einer Live-Teilnahme. Denn ich hatte Karten für ein Viertelfinalspiel.

Geisterspiele: Lieber wäre mir Fußballspiele mit Zuschauern.

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Sicherheitsabstand und Hände waschen

Lieblings-App: Spotify

Challenges auf Instagram: Bin ich kein Fan davon.

Vorbild: Trend Alexander Arnold

Lieblingsfilm: American Snipper

Mein bester Gegenspieler war: Schwarz Christoph vom SV Pruggern

Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: Wir hatten viele gute Spiele im Herbst, besonders die zwei Auswärtssiege in Gröbming und Radmer.

Ligaportal: Super App, vor allem den Liveticker benütze ich oft.

Ligaportal/Roo

