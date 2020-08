Ardning feiert klaren Sieg über Schladming zum Auftakt

Details Sonntag, 30. August 2020 22:31

Am Samstagnachmittag kam es in der steirischen Gebietsliga Enns zum Duell zwischem dem TUS Ardning und der zweiten Kampfmannschaft des FC Schladming. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Man feierte einen deutlichen Heimsieg. 4:1 hieß es nach 90 Minuten. Damit starten die Ardninger ganz nach Wunsch in die neue Spielzeit.

Starke Ardninger

Dabei läuft das Spiel zunächt alles andere als nach Wunsch. Zwar sind die Ardninger das aktivere Team und das Team, das sich Tormöglichkeiten erspielt, doch für Treffer sollte es nicht reichen. Man vergibt zum Top-Gelegenheiten gleich am Beginn. Nach zwölf Minuten steht es dann aber doch 1:0 für die Heimischen: Andre Müller mit einem schönen Stanglpass auf David Vrhovac und der drückt das Leder über die Linie. Mit der Führung im Rücken wollen die Ardninger nachlegen, woraus aber nichts wird, denn Schladming schlägt zurück. Nach einem Einwurf ist Stocker-Hanse per Kopf zur Stelle. Dann sind es aber wieder die Ardninger, die Gas geben. Ein Schuss aus großer Distanz führt nicht zum Tor, dann ist es aber so weit. Noah Urban lässt im eins gegen eins den gegnerischen Goalie aussteigen und trifft zur neuerlichen Führung für sein Team. Das ist dann gleichzeitig das Ergebnis zur Pause.

Klare Sache

Die zweite Halbzeit verläuft ähnlich der ersten. Die Gastgeber spielen nach vorne, können aber gute Möglichkeiten zunächst nicht nutzen. Dann ist es aber doch so weit: Zach spielt den hohen Pass auf Ron Lampel, der diese Flanke direkt übernimmt und als Stanglpass weiter an Vrhovac gibt. Dieser bleibt zum zweiten Mal souverän und überwindet abermals Keeper Stocker, der wie bei allen Toren chancenlos ist. Damit ist für klare Fronten gesorgt. In der Schlussphase gelingt Julian Jamnig mit einem Schuss aus etwa 20 Metern auch noch das 4:1, was gleichzeitig der Endstand ist.

Roland Kahr (Sektionsleiter Schladming): ""Der Gegner war heute einfach stärker. Das muss man sagen. Unser Team hat gut dagegen gehalten, aber gegen die Tore war nichts zu machen. Wir müssen arbeiten."

