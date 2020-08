Radmer holt gegen Landl Zwei-Tore-Rückstand auf

Details Sonntag, 30. August 2020 22:43

Am Samstag empfing der SV Radmer den FC Landl. Somit stand ein Derby in der ersten Runde der Gebietsliga Enns auf de Programm. Die Favoritenrolle war nicht klar auszumachen, das Publikum bekam aber eine sehr spannende Partie zu sehen. Am Ende gab es sechs Treffer, die sich die beiden Teams gerecht aufteilten. Dabei führten die Landler zwischenzeitlich bereits mit 2:0.

Führung für Landl

Das Spiel beginnt mit stärkeren Landlern, die den Gegner gleich ordentlich unter Druck setzen. Für Tore sollte es aber in dieser Phase trotz der einen oder anderen guten Gelegenheit nicht reichen. Das ändert sich nach einer halben Stunde. Lukas Lindner versenkt das Leder im Kasten der Gastgeber und stellt verdient auf 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Landler nachlegen, was vorerst aber nicht gelingt. Das Spiel plätschert dahin und nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiedsrichter zur Pause.

Radmer kommt zurück

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gastgeber: Gleich nach Wiederbeginn steht es 2:0 für die Gäste - ein Blackout der Heimischen-Defensive. Die Gastgeber können jetzt aber gleich zurückschlagen und erzielen im Gegenzug das 1:2. Es ist hier und heute also noch nichts entschieden. Die Heimischen riskieren in Folge mehr und geben Gas. Das höhere Risiko sorgt für mehr Räume der Gäste. Diese nutzen diesen dann auch aus. In der 71. Minute steht es 3:1 - Patrick Arrer macht das Tor. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Wer jetzt aber denkt, dass das Spiel entschieden ist, der irrt. In der 84. Minute wird Radmer ein Elfmeter zugesprochen. Der Penalty wird verwandelt. Jetzt werfen die Gastgeber alles nach vorne und werden tatsächlich noch belohnt. In der Nachspielzeit gelingt den Heimischen der Ausgleich. Dann ist das Spiel vorbei.

Mario Lindern (Obmann Landl): "Schade, dass es am Ende nur ein Punkt geworden ist. Wir hätten das Spiel eigentlich gewinnen müssen, nachdem wir zwei Mal mit zwei Toren vorne lagen. Aber gut, es geht weiter."

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten