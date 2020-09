Hall dreht Spiel in Trieben und holt sich drei Punkte

Details Dienstag, 01. September 2020 07:34

Am Samstag traf in der 1. Runde der Gebietsliga Enns SV Veitsch-Radex Trieben vor heimischer Kulisse auf Sportverein Hall. Im letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams konnte nach einem Remis niemand als Sieger vom Platz gehen. Die Haller konnten sich nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1 durchsetzen.

SV Veitsch-Radex Trieben geht früh in Front

Nach dem Anpfiff ist das Team von SV Veitsch-Radex Trieben sofort hellwach und nimmt das Heft in die Hand. Domenic Knefz steht in Minute 12 nach einem MIssverständnis alleine vor dem gegnerischen Torwart und stellt mit dem Treffer zum 1:0 sein Können unter Beweis. Mit der Führung im Rücken wollen die Triebener nachlegen, was aber nicht gelingt. In weiterer Folge ist der Schiedsrichter gefordert, da das Spiel ruppiger wird. In der 21. Minute kennt der Referee kein Pardon und zeigt Michael Limmer die gelbe Karte. Das Spiel verliert dann aber etwas an Tempo. Mit dem Pausenpfiff hat Halls Maric die Chance auf das 1:1, doch er scheitert aus kurzer Distanz an der Stange. Danach beendet der Unparteiische die erste Spielhälfte und gönnt den Spielern eine fünfzehnminütige Verschnaufpause.

Hall in Durchgang zwei mit Blitzstart

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Triebener: In der 50. Minute köpfelt Jakob Danklmaier nach einem Eckball zum 1:1 ein und trägt sich in die Torschützenliste ein. Damit ist wieder alles offen. Nach 79. Minuten ahndet ein Vergehen konsequent und bestraft Halls Michael Limmer mit Gelb-Rot. Trotz der Unterzahl befördert Tobias Gerfried Nachbagauer in der 80. Minute den Ball nach toller Vorarbeit von David Duran über die Linie und stellt auf 1:2. Damit haben die Haller das Spiel gedreht. In der zweiten Halbzeit griff der Schiedsrichter insgesamt vier Mal zum gelben Karton (Marc Eduard Lenhart 70.; Davor Duran 71.; Marin Maric 71.; Jan Kreuzbichler 73.) Danach pfeift der Unparteiische das Spiel ab und SV Hall darf sich über drei Punkte im Auswärtsspiel freuen.

Philippp Stranimaier (Spieler Trieben): "Trotz früher Führung nie wirklich ins Spiel gefunden und den Angriffsfußball einiger Testapiele haben wir ganz klar vermissen lassen."

