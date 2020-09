Schladming bezwingt Ramsau dank zweier Elfer

Details Samstag, 05. September 2020 20:01

Am Samstag empfing FC Schladming II vor eigenem Publikum den Tabellenneunten FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau. Das Ziel der Heimischen war klar: drei Punkte sollen die Fans zum Jubeln bringen. Und das gelang auch. Das Spiel endete mit einem 2:1-Sieg der Heimischen.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Keine Tore in der ersten halben Stunde

In der ersten halben Stunde warten die Zuschauer vergeblich auf einen Treffer und müssen sich vorerst noch in Geduld üben. Dabei ist es ein interessantes Spiel mit einigen Chancen der Schladminger, die Ramsauer sind vorerst nicht gefährlich. Es sollte trotzdem noch eine Weile dauern, bis das 1:0 fällt. In der 38. Minute gibt es dann Elfmeter: Ferdinand Trinker schickt den Goalie der Ramsauer ins rechte Eck und schießt eiskalt in die Mitted. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was aber nicht gelingt. Danach beendet der Unparteiische die erste Spielhälfte und gönnt den Spielern eine fünfzehnminütige Verschnaufpause.

Entscheidung fällt

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Ramsauern und mit dem Ausgleich: Fabio Perali schließt am 16er ab, der Ball wurder unglücklich abgefälscht. Keine Chance für den Torwart der Schladminger. Damit ist wieder alles offen und es geht Hin und Her. In der 69. Minute gibt es wieder Elfer für die Schladminger: Wieder ist es Trinker, der den Torwart verlädt. Jetzt müssen die Ramsauer riskieren und Gas geben, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Die Schladminger verteidigen die Führung aber gut und holen sich die drei Zähler. Nach dem Schlusspfiff bejubelt FC Schladming II drei Punkte und geht mit Selbstvertrauen in die kommende Partie gegen SV Aigen/E.. FC Ramsau hingegen muss die Niederlage erst verdauen und hat gegen SV Kupferschaubergwerk Radmer die nächste Möglichkeit, wieder anzuschreiben. In der zweiten Halbzeit griff der Schiedsrichter insgesamt vier Mal zur gelben Karte (Thomas Steiner 83.; Andreas Lindmayer 91.; Fabian Winter 92.; Georg Berger 94.)

Roland Kahr (Sektionsleiter Schladming): "Ich denke, dass der Sieg in Ordnung geht, auch wenn er umkämpft war. Dass man zwei Elfmeter bekommt und es die beiden entscheidenden Tore sind, kommt natürlich nicht so oft vor, keine Frage. Wir sind zufrieden."

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten