Trieben holt in St. Gallen ein 0:2 auf

Details Sonntag, 06. September 2020 20:28

Am Sonntag durften sich die Besucher in der Gebietsliga Enns auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams SV St. Gallen und SV Veitsch-Radex Trieben freuen. Man durfte gespannt sein, wer dieses Sechs-Punkte-Spiel für sich entscheiden wird. Das Spiel endete ohne Sieger, wobei St. Gallen bereits mit 2:0 voranlag.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

SV St. Gallen mit dem besseren Start

SV St. Gallen wirkt zu Beginn des Spiels aktiver und darf sich in der Folge früh über ein Erfolgserlebnis freuen. In der 11. Minute findet der gegnerische Tormann in Patrick Habinger seinen Meister, der einen Sololauf quer durch den 16er mit einem Schuss vom Fünfer-Eck in den kurzen Winkel gekonnt abschließt. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was aber trotz Möglichkeiten nicht gelingt. Habinger verzieht schon wenige Augenblicke später aus guter Position. In Minute 39 ist es aber so weit: Nach einem Konter setzt sich Michael Rebhandl im direkten Duell durch, behält die Nerven und stellt auf 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Nach 46 Minuten beendet Schiedsrichter Franz Egger Halbzeit eins und gönnt den Fans eine kurze Verschnaufpause.

Turbulente Schlussphase

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Triebenern, die noch nicht aufgegeben haben. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:2 fällt. Robert Tomic bewahrt in der 55. Minute kühlen Kopf und kann einen Freistoß direkt verwandeln. Nach 77. Minuten kassiert Jan Kreuzbichler den gelb-roten Karton und kann seinen Teamkollegen in der verbleibenden Zeit nicht mehr helfen. Trotz Unterzahl gelingt den Triebenern aber der Ausgleich: Marijan Blazevic lässt dem Torwart im gegnerischen Gehäuse mit seiner zweiten Ballberührung keine Chance und trifft in Minute 82 zum 2:2. Damit haben die Triebener ein 0:2 aufgeholt und sind jetzt sogar drauf und dran, das Spiel ganz zu drehen. Es bleibt aber dabei. Nach 90 Minuten trennen sich beide Mannschaften mit einem Unentschieden, keinem der beiden Teams gelang der Lucky Punch in den Schlussminuten.

Philipp Stranimaier (Spieler Trieben): "Erste Halbzeit war nicht ansatzweise das, was wir können oder trainiert haben. Die zweite Halbzeit war nahezu von einem anderen Stern - die Ansage für das Derby am Samstag. Wäre unglaublich wenn wir das über 90 Minuten bringen würden."

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten