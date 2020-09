Trieben schlägt Schladming und feiert ersten Sieg der Saison

Details Sonntag, 27. September 2020 08:20

In der 5. Runde der Gebietsliga Enns duellierten sich in diesem Sechs-Punkte-Spiel der Tabellenzwölfte SV Veitsch-Radex Trieben und der Tabellenzehnte FC Schladming II. Michael Mittasch war Schiedsrichter der Begegnung. Am Ende konnten sich die Triebener mit 2:0 durchsetzen und überholen Schladmings Zweier in der Tabelle.

Keine Tore in der ersten halben Stunde

In der ersten halben Stunde warten die Zuschauer vergeblich auf einen Treffer und müssen sich vorerst noch in Geduld üben. Dabei ist das Spiel von Beginn an munter geführt und die beiden Mannschaften spielen nach vorne. Nach 32 Minuten landet die Kugel noch am Schladminger Außennetz, dann versenkt Jonas Klarmann den Ball aber im gegnerischen Tor zum 1:0. Mit der Führung im Rücken wolllen die Triebener nachlegen, was aber nicht gelingt. Schladming setzt einige gute Konterangriffe, für Tore reicht es aber nicht. Nach 46 Minuten beendet Schiedsrichter Michael Mittasch Halbzeit eins und gönnt den Fans eine kurze Verschnaufpause.

Entscheidung in Durchgang zwei mit Blitzstart

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Schladminger: Marijan Blazevic bewahrt in der 46. Minute kühlen Kopf und kann zum 2:0 einschieben. Damit ist für klare Fronten gesorgt und das Spiel wohl so gut wie entschieden. Ausgerechnet der Torschütze zum 2:0 kassiert dann die Gelb-Rote Karte und muss frühzeitig vom Platz. Geht vielleicht doch noch etwas für die Schladminger? Diese setzen in Folge alles auf eine Karte. Es bleibt aber beim letztlich ungefährdeten Sieg der Triebener. Nach dem Schlusspfiff bejubelt SV Trieben drei Punkte und geht mit Selbstvertrauen in die kommende Partie gegen SV Kupferschaubergwerk Radmer. FC Schladming II hingegen muss die Niederlage erst verdauen und hat gegen SV Hall die nächste Möglichkeit, wieder anzuschreiben.

Philipp Stranimaier (Spieler Trieben):