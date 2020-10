Hall läuft in Schladming in ein Debakel

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 20:52

FC Schladming II empfing am Sonntag vor heimischem Publikum den Tabellenachten Sportverein Hall und wollte unbedingt drei Punkte einfahren. Das letzte Aufeinandertreffen entschied Sportverein Hall mit 3:1 für sich. Schiedsrichter der Partie war Herbert Wölfler. Nach 90 Minuten jubelten die Schladminger über einen 6:1-Kantersieg. Vor allem in der zweiten Halbzeit drehten die Heimischen auf und spielten Hall zum Teil an die Wand.

Hans Hutegger bringt FC Schladming II früh in Front

FC Schladming II gelingt der bessere Start und geht früh in Führung. In Minute 14 zieht Hans Hutegger von der Strafraumgrenze ab und stellt auf 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Schladminger nachlegen, was auch gelingt. Ferdinand Trinker befördert in der 26. Minute den Ball über die Linie und stellt mit einem DIstanzschuss aus mehr als 20 Metern auf 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Nach dem Gegentreffer schlägt SV Hall in Minute 30 postwendend zurück und stellt auf 2:1 - ein toller Treffer nach schöner Kombination. Damit ist wieder Spannung drin. In weiterer Folge ist der Schiedsrichter gefordert, da das Spiel ruppiger wird. In der 31. Minute kennt der Referee kein Pardon und zeigt Tobias Gerfried Nachbagauer die gelbe Karte. In der 37. Minute wird Jakob Danklmaier verwarnt und sieht ebenfalls die gelbe Karte. In der 45. Minute pfeift der Schiedsrichter die erste Halbzeit ab und schickt die Protagonisten zum Pausentee in die Kabinen.

Debakel für Hall

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Schladmingern, die es weiter wissen wollen. Peter Stocker-Hansen zieht in Minute 58 ab und stellt mit dem Treffer zum 3:1 sein Können unter Beweis. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Hall muss jetzt mehr tun, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Anstatt des Anschlusstreffers fällt das 4:1 für die Schladminger. In Minute 75 setzt sich Philipp Krall durch und kann sich als Torschütze zum 4:1 feiern lassen. Die Schladminger spielen sich jetzt in einen Rausch. Leon Grgic bewahrt in der 86. Minute kühlen Kopf und kann zum 5:1 einschieben. In der 88. Minute findet der gegnerische Tormann in Leon Grgic seinen Meister, der gekonnt auf 6:1 stellt. Nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters geht FC Schladming II als Sieger vom grünen Rasen, besiegt SV Hall mit 6:1. Kommende Runde muss sich das siegreiche Team gegen SV St. Gallen beweisen, SV Hall trifft auf SV Radmer und hofft auf einen Sieg. In der zweiten Halbzeit griff der Schiedsrichter insgesamt vier Mal zum gelben Karton (Philipp Krall 51.; Peter Stocker-Hansen 55.; Jakob Kuebler 57.; Robin Seebacher 74.).



Roland Kahr (Sektionsleiter Schladming): "Das Ergebnis ist natürlich sehr zufriedenstellend. Die Mannschaft hat konsequent nach vorne gespielt und der Sieg ist auch verdient. Ich hoffe, wir können so weitermachen nächste Woche."