Gaishorn entführt drei Punkte aus Landl

Am Samstag empfing FC Landl vor eigenem Publikum den Tabellenfünften FC Mayr-Melnhof Gaishorn. Das Ziel der Heimischen war klar: drei Punkte sollen die Fans zum Jubeln bringen. In der letzten Begegnung beider Mannschaften wurden die Punkte geteilt. Am Ende konnten sich die Gaishorner mit 3:1 durchsetzen.

FC Landl geht früh in Front

Gleich in den ersten Minuten bearbeitet FC Landl die gegnerische Abwehr, agiert in den Zweikämpfen aggressiver und zwingt dem Gegner sein Spiel auf. Eine erste Chanc wird vergeben, dann steht es aber 1:0. Oliver Puntigam lässt dem Torwart im gegnerischen Gehäuse keine Chance und trifft in Minute 13 zum 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber nicht gelingt, denn auch Gaishorn spielt jetzt mutig nach vorne. Als schon niemand mehr mit einem Treffer vor der Pause rechnet, steht es dann auch 1:1. Raffael Thalhammer beweist in Minute 43 Goalgetter-Qualitäten und stellt auf 1:1. Danach beendet der Unparteiische die erste Halbzeit und gönnt den Spielern 15 Minuten Pause.

Gaishorn in Durchgang zwei mit Blitzstart

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gastgeber. In Minute 47 setzt sich Raphael Wöhrer im direkten Duell durch, behält die Nerven und stellt auf 1:2. Damit haben die Gäste das Spiel zu ihren Gunsten gedreht und Landl ist gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Man riskiert mehr, doch anstatt des Ausgleichs fällt das 3:1 für die Gaishorner. Lukas Staudacher bleibt nach einem Konter vor dem Kasten eiskalt und bringt in der 88. Minute seine Mitspieler mit diesem Tor zum Jubeln, neuer Spielstand 1:3. In der 90. Minute zückt der Referee die rote Karte und sorgte mit diesem Ausschluss für erhitzte Gemüter auf der Tribüne. An der Punkteverteilung ändert das aber nichts mehr. Danach beendet der Schiedsrichter das Spiel und FC Gaishorn darf mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten.

Mario Lindner (Obmann-Stellvertreter Landl): "Ich denke, dass ein Punkt heute möglich gewesen wäre, aber leider haben wir unsere Chancen nicht genutzt. Die Niederlage zu Hause tut weh, keine Frage."