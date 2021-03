Herzschlagfinale: In der Gebietsliga Enns matchen sich zwei Teams

Details Mittwoch, 17. März 2021 15:35

Die Katze ist aus dem Sack! Ab Mitte Mai, Kalenderwoche 19, soll das Leder im steirischen Unterhaus wieder rollen. Aber coronabedingt eben nur in abgespeckter Form. Sprich, wenn die noch offenen Herbst bzw. Nachtragsspiele absolviert sind, kommt es dazu, dass zumindest der Führende, in die nächsthöhere Liga aufsteigen darf. Absteiger gibt es nach 19/20, nun auch 20/21 keine, auch die Relegation und wohl auch der Champions-Cup fallen weg. Aber auch dieses Szenario steht auf sehr wackeligen Beinen. Denn das Gruppen bzw. Mannschaftstraining und die Freundschaftsspiele beanspruchen nun einmal auch eine gewisse Zeit. Was gleichbedeutend damit ist, dass es bis zu den Ostern (Anfang April) klappen sollte, in das Geschehen einzusteigen. Bei den derzeitigen Fallzahlen bzw. beim zögerlichen Auftreten der Regierung, muss in den nächsten Wochen aber schon sehr viel zusammenpassen, damit man im Steirerland ab Mitte Mai, wieder um Meisterschaftspunkte kämpfen kann.

Nur mehr zwei Teams haben die Aufstiegschance

Aigen oder Radmer, das ist hier die Frage! Beide Mannschaften haben nur mehr eine Partie vor der Brust. Eine weitere Gemeinsamkeit ist der Umstand, dass diese in der Fremde zur Austragung kommt. Angesichts der langen Spielpause, auch das Torverhältnis ist beinahe gleich, scheint da noch sehr viel möglich zu sein. Die Trümpfe hat aber, Leader Aigen in der Hand. Denn wenn es gelingt in St. Gallen voll zu punkten, darf der Aufstiegssekt geöffnet werden.

(Schafft es der SV Aigen im 5. Gebietsliga-Jahr, das Ticket für die Unterliga zu lösen?)

1. AIGEN 10 Spiele 25 Punkte

St. Gallen (A) = möglich: 28 Punkte = Titelchance: 60%

2. RADMER 10 Spiele 23 Punkte

Schladming II (A) = möglich: 26 Punkte = Titelchance: 40%

