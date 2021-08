Landl feiert glasklaren Sieg über Hall

Details Montag, 09. August 2021 07:00

Der Saisonstart für Landl ist geglückt. Gegen Hall verbuchte der Verein einen überzeugenden Heimerfolg. Man konnte sich klar und deutlich mit 4:0 durchsetzen und setzt sich nach dem ersten Spieltag gleich einmal an die Tabellenspitze.

Die Partie beginnt und mit zwei Teams, die nach vorne orientiert sind. Beide Mannschaften finden auch gleich Möglichkeiten vor, können aber teils guter Position nicht treffen. In der 38. Minute ist es dann aber so weit: Jonas Rodlauer bringt den FC Landl nach einem schönen Sololauf in Führung - Schuss ins flache Eck. Mit der Führung im Rücken wollen die Landler nachlegen, was auch gelingen sollte. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel ist Jakob Hollinger mit dem 2:0 für das Heimteam zur Stelle - er trifft per Kopf nach einer Abwehr von Goalie Milisavic. Dann geht es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gästen, die noch nicht aufgegeben haben. Sie riskieren immer mehr, was auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Das eröffnet wiederum Raum für Landl. Einen dieser Räume nutzen die Landler zum 3:0. Patrick Arrer vollendet per Kopf und entscheidet das Spiel. Rodlauer sorgt in der Schlussphase für das 4:0. Das ist gleichzeitig der Endstand, denn nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab.

Gebietsliga Enns: FC Landl – Sportverein Hall, 4:0 (2:0)

38 Jonas Rodlauer 1:0

45 Jakob Hollinger 2:0

71 Patrick Arrer 3:0

86 Jonas Rodlauer 4:0

