St. Gallen knackt Ardning vor eigenem Publikum

Details Samstag, 14. August 2021 14:48

Tus Ardning kommt im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassierte bereits zwei Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es eine 0:2-Pleite.

Die erste Halbzeit endet ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Dabei gibt es schon im ersten Durchgang durchaus interessante Aktionen. Nach vier Minuten knallt Steinberger das Leder an die Querlatte - Glück für St. Gallen. Davor entschärfte Goalie Selek bereits einen Schuss. Dann wieder Latte und wieder Glück für die Gäste. Erst danach kommen auch die Heimischen besser ins Spiel. Gölz versucht es aus 25 Metern. In weiterer Folge plätschert das Spiel dahin und es geht mit dem 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Ardninger. Nach 48 Minuten steht es 1:0 für die St. Gallen. Pretschuh knallt einen Freistoß ins Eck. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was aber vorerst nicht gelingt. Ardning kommt dann auch besser ins Spiel und sorgt für Druck. Man wird offensiver, kann aus dem Übergewicht aber nichts machen. St. Gallen lauert auf den entscheidenden Konter, der dann auch nach einem haarsträubenden Fehler auch folgen sollte. Kosa schiebt ein und entscheidet die Partie. Die errungenen drei Zähler gingen für SV St. Gallen einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Für den Gast steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher ein Remis aufwies.

Gebietsliga Enns: Tus Ardning – SV St. Gallen, 0:2 (0:0)

50 Marcel Pretschuh 0:1

92 Laszlo Kosa 0:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!