Öblarn schießt Hall mit sechs Toren ab

Details Montag, 30. August 2021 08:12

Der Start ins neue Spieljahr ging für Sportverein Hall mit dem 1:6 gegen FSV Union Raiffeisen Öblarn vollends daneben: Aus den ersten drei Begegnungen holte SV Hall nicht einen Zähler. Anders jetzt Öblarn, das den ersten Dreier holen konnte und etwas durchatmen darf.

Die Partie beginnt mit zwei Teams, die nach vorne orientiert sind. Sowohl die Gäste als auch die Gastgeber spielen nach vorne. In der 20. Minute fällt dann das 1:0. Predrag Babic zieht von der Strafraumgrenze ab und via Innenstange geht der Ball ins Tor. Damit führen die Gastgeber, die auch gleich nachlegen wollen. Daraus wird aber vorerst nichts, denn auch Hall kommt besser ins Spiel. Kurz vor der Pause steht es dann aber doch 2:0. Öblarns Bojan Panic trifft nach schönem Stanglpass von Babic. Damit ist für klare Fronten gesorg, worauf der Schiri die beiden Teams in die Pause schickt.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Haller: Christoph Schachner vollendet mit einem satten Schuss zum 3:0 für die Öblarner - der Ball passt punktgenau ins Kreuzeck. Das Spiel ist entschieden, die Öblarner haben aber noch nicht genug. Babic und Panic treffen kurz darauf zum 4:0 und 5:0. Schachner macht dann das halbe Dutzend voll, ehe auch die Haller durch einen Elfer treffen. Das ist der Endstand.

Predrag Babic (Spieler Öblarn): "Ich denke, dass man mit einem 6:1 zufrieden sein muss. Wir haben alles investiert und verdient gewonnen. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben. Der Sieg war auch sehr wichtig nach den bisherigen Ergebnissen."

Gebietsliga Enns: FSV Union Raiffeisen Öblarn – Sportverein Hall, 6:1 (2:0)

27 Predrag Babic 1:0

44 Bojan Panic 2:0

46 Christoph Schachner 3:0

58 Predrag Babic 4:0

60 Rade Panic 5:0

65 Christoph Schachner 6:0

69 Mark Berghofer 6:1

