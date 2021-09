Ardning feiert klaren Sieg über Gröbming

Details Montag, 27. September 2021 08:56

Mit 0:3 verlor Tus Gröbming am vergangenen Sonntag deutlich gegen Tus Ardning in der Gebietsliga Enns. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Ardning den maximalen Ertrag.

Das Spiel beginnt munter und mit stärkeren Ardningern: Julian Jamnig spielt in der dritten Minute einen Stangler an die 16er Linie zurück auf Vrhovac, dieser verzieht aber deutlich. Dann Sebastian Jamnig alleine vor Keeper Klinglhuber, sein Schuss mit dem linken Fuß ist aber keine schwere Aufgabe für Gröbmings Keeper. Gröbming ist bisher noch harmlos. Jamnig setzt sich dann am Flügel durch und spielt den Stangler auf Urban - unter Bedrängnis kommt aber nur ein schwacher Schuss zustande. Kurz darauf scheitert Jamnig am starken Klinglhuber. Dann ist es aber so weit. Sebastian Jamnig spielt den Ball zu seinem Bruder Julian und dieser drückt das Leder über die Linie. Kurz darauf steht es 2:0. Sebastian Jamnig läuft den Gröbmingern um die Ohren und vollendet bravourös. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Mit dem 2:0 geht es dann auch in die Pause.

In der zweiten Halbzeit agieren auch die Gröbminger offensiver - man will sich noch nicht geschlagen geben. Es dauert aber zu lange, bis die Ardninger gefährlich vor das Gastgeber-Tor kommen. Ein Kopfball von Simon Petscharnig wird von Benjamin Rohrer per Kopf von der Linie gekratzt. Das 1:2 hätte das Spiel noch einmal spannend gemacht. In der 82. Minute klärt Ardnings Blazevic hinten, der Schuss wird zum echten Problem für den sonst sehr souvaränen Gästekeeper Klinglhuber, der Ball geht über ihn, vor der Linie kratzt er ihn aber noch irgendwie raus, Julian Jamnig setzt nach und spielt den Stangler auf Lampel, der wieder kläglich scheitert. Kurz darauf macht Lampel es besser. Er ist am 16er wieder mutterseelenallein, wieder wagt Klinglhuber einen Ausflug, dadurch hat Lampel leichtes Spiel und schiebt den Ball ins leere Tor. Das ist die Entscheidung und auch der Endstand.

Gebietsliga Enns: Tus Ardning – Tus Gröbming, 3:0 (2:0)

35 Julian Jamnig 1:0

37 Sebastian Jamnig 2:0

82 Max Lampel 3:0

