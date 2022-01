Aigen im Ennstal hat Titel noch nicht abgeschrieben

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die Rückrunde?

Jakob Schnabl: "Wir wollen auf jeden Fall weiterhin erfolgreich sein und am Ende so weit wie möglich vorne stehen. Weiter Ziele sind aber auch die Stabilität in der Defensive wieder zu verbessern, in Ballbesitz variabler zu agieren und nicht zuletzt, wie bereits erwähnt, jungen Spielern die Möglichkeit geben, sich in unserem erfahrenen Mannschaftsgefüge zu entwickeln."