Sieben-Tore-Schlacht zwischen Aigen und Öblarn

Details Montag, 11. April 2022 11:01

SV Aigen im Ennstal und FSV Union Raiffeisen Öblarn boten den Zuschauern im Spiel der 13. Runde der Gebietsliga Enns zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 4:3. SV Aigen/E. wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Die Heimmannschaft hatte im Hinspiel alle Register gezogen und einen 6:3-Sieg verbucht.

Die Gastgeber finden besser ins Spiel und setzen den Gegner gleich unter Druck. Spielertrainer Jakob Schnabl bringt Aigen/E. in der neunten Spielminute in Führung - dem Treffer war ein schöner Doppelpass mit Marwin Schwab vorausgegangen. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, doch daraus wird nichts. Die passende Antwort hat FSV Öblarn parat, als er in der 13. Minute zum Ausgleich trifft - Fabian Mühlbacher macht das Tor. Damit ist wieder alles offen. In der 32. Minute führen wieder die Aigener. Karl Michael Mehrl trifft via Stange zur erneuten Führung. machte in der 32. Minute das 2:1 von SV Aigen im Ennstal perfekt. Ehe es in die Kabinen geht, markiert Christoph Schachner das 2:2 für Öblarn (40.). Damit ist wieder alles offen.

In der zweiten Halbzeit geht es in ähnlicher Tonart weiter. Schachner trifft gleich nach Wiederbeginn zum 3:2 für die Öblarner, die das Spiel damit gedreht haben. Wieder dauert es nur wenige Augenblicke, ehe das 3:3 fällt - es gibt nämlich Elfmeter und Mehrl versenkt das Leder. Es geht weiter Hin und Her. Das Publikum sieht eine starke Gebietsliga-Partie. Die beiden Teams schenken sich nichts. Als schon niemand mehr mit einem Treffer rechnet, steht es schließlich doch 4:3. Jakob Schnabl ist zur Stelle, ehe die Partie vorbei ist.

Am nächsten Samstag reist SV Aigen/E. zu Sportverein Hall, zeitgleich empfängt FSV Union Raiffeisen Öblarn FC Mayr-Melnhof Gaishorn.

Jakob Schnabl (Trainer Aigen): "Das war eine schwer umkämpfte Partie mit vielen Toren. Wir sind natürlich glücklich, dass wir das Spiel am Ende für uns entscheiden konnten."

Gebietsliga Enns: SV Aigen im Ennstal – FSV Union Raiffeisen Öblarn, 4:3 (2:2)

89 Jakob Schnabl 4:3

53 Karl Michael Mehrl 3:3

51 Christoph Schachner 2:3

40 Christoph Schachner 2:2

32 Karl Michael Mehrl 2:1

13 Fabian Muehlbacher 1:1

9 Jakob Schnabl 1:0