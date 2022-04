Gaishorn entführt drei Punkte aus St. Gallen

Details Sonntag, 24. April 2022 21:00

FC Gaishorn trug gegen St. Gallen in der Gebietsliga Enns einen knappen 1:0-Erfolg davon. Die Überraschung blieb aus, sodass SV St. Gallen eine Niederlage kassierte. Im Hinspiel hatte Gaishorn einen 3:2-Sieg für sich reklamiert.

Das Spiel ist von der ersten Minute an munter geführt. Nach zwei Minuten ein Fallrückzieher von Gaishorn, doch der Ball geht knapp vorbei. Kurz darauf eine Doppelchance von St. Gallen, doch beide Male steht die Gaishorner Abwehr gut. Das Publikum sieht eine gute Gebietsliga-Partie. Die beste Chance hat St. Gallen in der 22. Minute, doch Galle wird im letzten Moment gestört. Die Gaishorner machen es besser - Jan Schupfer trifft zur Führung. Mit der Führung im Rücken wollen die Gaishorner nachlegen, woraus aber nichts wird. Es geht mit der knappen Führung auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren St. Gallenern. Nach wenigen Minuten muss Gaishorn-Goalie Stangl nach einem Eckball stark klären, dann haben die Gaishorner Glück nach einer tollen Gelegenheit von Stöger. Die Gastgeber werfen alles nach vorne, doch trotz Risiko bringen die Gäste die drei Punkte über die Zeit.

Als Nächstes steht für SV St. Gallen eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:00 Uhr) geht es gegen FSV Union Raiffeisen Öblarn. FC Gaishorn empfängt parallel SV Trieben.

Lukas Liess (Trainer St. Gallen): "Die Niederlage ist sehr bitter. Das wäre nicht notwendig gewesen, denn wir hatten genug Gelegenheiten, um auszugleichen und sogar in Führung zu gehen. Gerade zu Hause tut eine Niederlage sehr weh."

Gebietsliga Enns: SV St. Gallen – FC Mayr-Melnhof Gaishorn, 0:1 (0:1)

30 Jan Michael Schupfer 0:1