St. Gallen feiert klaren Sieg in Öblarn nach Rückstand

Details Sonntag, 01. Mai 2022 19:21

SV St. Gallen kam gegen FSV Union Raiffeisen Öblarn zu einem klaren 4:1-Erfolg in der Gebietsliga Enns. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Im Hinspiel war FSV Öblarn mit 2:7 krachend untergegangen.

Das Heimteam startet vor 120 Zuschauern ganz nach Wunsch in die Partie. Rade Panic ist es, der in der ersten Minute zur Stelle ist. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, woraus aber nichts wird, auch wenn man die eine oder andere gute Möglichkeit vorfindet. Dann werden auch die Gäste stärker. Erst kurz vor der Pause gelingt den Gäste schließlich der Ausgleich - Marcel Pretschuh versenkt das Leder im Kasten. Dann geht es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Öblarnern. Schachner vergibt in dieser Phase eine Top-Chance. Praktisch im Gegenzug sorgt St. Galllen für die Führung. MIchael Hager trifft zum 2:1. Damit haben die Gäste das Spiel gedreht. Jetzt ist Öblarn gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Sie werfen alles nach vorne, doch anstatt des Ausgleichs fällt das 3:1. Laszlo Kosa beseitigte mit seinen Toren (64./79.) die letzten Zweifel am Sieg von SV St. Gallen. Letzten Endes ging St. Gallen im Duell mit Öblarn als Sieger hervor.

Am Samstag muss Öblarn bei Tus Gröbming ran, zeitgleich wird St. Gallen von SV Trieben in Empfang genommen.

Lukas Liess (Trainer St. Gallen): "Das war heute eine reife Leistung unserer Mannschaft. In Öblarn ist es nie einfach, vor allem wenn man so früh mit 0:1 zurückliegt. Ich denke, dass wir verdient gewonnen haben."

Gebietsliga Enns: FSV Union Raiffeisen Öblarn – SV St. Gallen, 1:4 (1:1)

79 Laszlo Kosa 1:4

64 Laszlo Kosa 1:3

55 Leon Michael Hager 1:2

40 Marcel Pretschuh 1:1

1 Rade Panic 1:0