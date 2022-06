Gröbming reicht Punkt gegen Gröbming zum vorzeitigen Titelgewinn

Details Samstag, 04. Juni 2022 22:34

Als klarer Favorit musste FC Mayr-Melnhof Gaishorn einen Dämpfer hinnehmen und kam gegen Tus Gröbming nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Der Punkt reichte den Gaishornern aber trotzdem für den vorzeitigen Meistertitel und den Aufstieg in die Unterliga. Gröbming gelang ein Achtungserfolg gegen den Favoriten, FC Mayr-Melnhof Gaishorn. Im Hinspiel waren die Gastgeber mit 0:6 krachend untergegangen.

In der ersten Halbzeit ist es vorerst ruhig. Weder die Gäste noch die Gastgeber kommen richtig gut ins Spiel. Als schon niemand mehr mit einem Tor, ehe es in die Kabinen ging, rechnet, markierte Bernd Oppliger das 1:0 für FC Gaishorn (43.). Der Gast führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Auch im zweiten Durchgang ist das Spiel ähnlich. Gaishorn ist optisch überlegen, kann aus dem Übergewicht aber kein Kapital schlagen. Erst in der Schlussphase fällt das 2:0. Wer jetzt denkt, dass das Spiel entschieden ist, der irrt. Plötzlich drehen die Gröbminger nämlich auf und in der 78. Minute brachte Andreas Spanberger den Ball im Netz von Gaishorn unter. FC Mayr-Melnhof Gaishorn schaffte es weiter nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen, denn Tus Gröbming gelang in der Nachspielzeit (91.) sogar noch der Ausgleichstreffer. FC Gaishorn wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als Gröbming die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Während Tus Gröbming am nächsten Samstag (17:00 Uhr) bei SV St. Gallen gastiert, duelliert sich FC Mayr-Melnhof Gaishorn zeitgleich mit FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau.

Gebietsliga Enns: Tus Gröbming – FC Mayr-Melnhof Gaishorn, 2:2 (0:1)

91 David Leichtenmueller 2:2

78 Andreas Spanberger 1:2

75 Georg Gsoellpointner 0:2

43 Bernd Oppliger 0:1