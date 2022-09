Wörschach entführt drei Punkte aus St. Gallen

Details Samstag, 03. September 2022 21:32

Am Samstag trafen SV St. Gallen und Wörschach aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 2:0 für sich. In der Vorwoche konnten die St. Gallener einen Rückstand noch aufholen, diese Woche gelang das aber nicht. Wörschach steht damit bei zwölf Punkten aus fünf Spielen, während St. Gallen sechs Punkte auf dem Konto hat.

Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SU Wörschach heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

In der zwölften Minute fiel der Führungstreffer für SU Wörschach per Eigentor. Ein St. Gallener wird angespielt und der Ball kullert neben dem Goalie ins Tor. Mit der Führung im Rücken wollen die Wörschacher nachlegen. Das gelingt aber erst kurz vor dem Pausenpfiff - da erhöht Christoph Strimitzer den Vorsprung von Wörschach auf 2:0 (44.). Zuvor hatte St. Gallen Ausgleichschancen, die aber nicht genutzt werden. Letztendlich hatte SU Wörschach Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.

St. Gallen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. In dieser Saison sammelten die Gastgeber bisher zwei Siege und kassierten drei Niederlagen.

Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von SU Wörschach. Mit vier Siegen in Folge ist Wörschach so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

SU Wörschach setzte sich mit diesem Sieg von SV St. Gallen ab und belegt nun mit zwölf Punkten den dritten Rang, während St. Gallen weiterhin sechs Zähler auf dem Konto hat und den sechsten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft SV St. Gallen auf SV Aigen im Ennstal, Wörschach spielt tags darauf gegen FSV Union Raiffeisen Öblarn.

Gebietsliga Enns: SV St. Gallen – SU Wörschach, 0:2 (0:2)

44 Christoph Strimitzer 0:2

12 Eigentor durch Daniel Froeis 0:1