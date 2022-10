Trieben schenkt Schladming vor eigenem Publikum neun Tore ein

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 15:03

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich die Zweitvertretung von FC Schladming und SV Trieben in der Gebietsliga Enns mit dem Endstand von 1:9. Trieben setzte sich standesgemäß gegen Schladming II durch. Man überrollte den Gegner förmlich.

Das Spiel ist noch keine Minute alt, war Triebens Raffael Horn vor 99 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (1.). Nach einer Ecke kommt der Ball via Cosic zu Horn, dieser zieht vom 16er direkt ins lange Eck ab. Mit der Führung im Rücken wollen die Triebener nachlegen. Daraus wird aber nichts, denn die Schladminger schlagen plötzlich zurück. Dann gleich wieder Trieben: Nach einer Ecke kann Riemelmoser ungehindert köpfen, doch der bekommt keinen Druck auf den Ball, somit kann der Tormann gerade noch auf der Linie abwehren. Es sollte aber nicht lange dauern, ehe die Triebener erneut vorlegen. Mit einem schnellen Doppelpack (34./35.) zum 3:1 schockte Ivan Cosic FC Schladming II. Benjamin Zeiselberger (36.) und Cosic (45.) brachten Trieben mit zwei schnellen Treffern die Vorentscheidung. Der dominante Vortrag der Gäste im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Im zweiten Durchgang ändert sich wenig am Spielcharakter. Trieben dominiert das Match. Durch Treffer von Manuel Tiefenbacher (65.) nach einem Stanglpass, Jan Kreuzbichler (68.) per Kopf und Manuel Koller (85.) zog SV Trieben uneinholbar davon. Christoph Peer gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Trieben (87.), ehe man auch noch die Latte trifft. Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem SV Trieben bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde. Das Spiel endete mit 9:1.

Schladming II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die Ausbeute der Offensive ist bei FC Schladming II verbesserungswürdig, was man an den erst 13 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. In dieser Saison sammelte Schladming II bisher einen Sieg und kassierte sieben Niederlagen. FC Schladming II taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Schladming II festigte Trieben den zweiten Tabellenplatz. Die Offensive von SV Trieben in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch FC Schladming II war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 36-mal schlugen die Angreifer von Trieben in dieser Spielzeit zu. Nur einmal gab sich SV Trieben bisher geschlagen. Mit vier Siegen in Folge ist Trieben so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Während Schladming II am kommenden Samstag FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau empfängt, bekommt es SV Trieben am selben Tag mit SV Aigen im Ennstal zu tun.

Gebietsliga Enns: FC Schladming II – SV Trieben, 1:9 (1:5)

87 Christoph Peer 1:9

85 Manuel Koller 1:8

68 Jan Kreuzbichler 1:7

65 Manuel Tiefenbacher 1:6

45 Ivan Cosic 1:5

36 Benjamin Zeiselberger 1:4

35 Ivan Cosic 1:3

34 Ivan Cosic 1:2

30 Frederik Stocker 1:1

1 Raffael Horn 0:1