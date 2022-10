Nach 0:1-Rückstand: Stein überrollt St. Gallen mit 5:1

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 19:22

SV St. Gallen blieb gegen SV Stein/Enns chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Stein/Enns den maximalen Ertrag.

Dabei starten die St. Gallen wunschgemäß ins Match. Marcel Pretschuh brachte sein Team in der 17. Minute nach einem schönen Lochpass im eins gegen eins gegen den Goalie nach vorn. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus aber nichts wird. Denn auch Stein wird dann gefährlich. Zunächst scheitert Gutmann, nachdem er bereits den Goalie umkurvt auf der Linie. Kurz darauf Rene Gerhard Gutmann trug sich in der 30. Spielminute dann doch in die Torschützenliste ein. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte SV Stein/Enns das 2:1 (41.) nach einer schönen Kombination. Die Pausenführung der Gastgeber fiel knapp aus.

Die zweite Halbzeit gehört den Steinern. Gutmann schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (51.) - er trifft per Abstauber. Die Steiner bleiben am Drücker. Sebastian Forstinger legte in der 81. Minute zum 4:1 für Stein/Enns nach - er nutzt die Chance im zweiten Versuch, nachdem man zuvor noch am Goalie scheiterte. Michael Hirz baute den Vorsprung von SV Stein/Enns in der 85. Minute nach einem schönen Stanglpass weiter aus aus. Am Ende kam Stein/Enns gegen St. Gallen zu einem verdienten Sieg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV Stein/Enns in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Die letzten Resultate von Stein/Enns konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

SV St. Gallen bekleidet mit zwölf Zählern Tabellenposition sechs. Die Lage der Gäste bleibt angespannt. Gegen SV Stein/Enns musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Am nächsten Samstag reist Stein/Enns zu FSV Union Raiffeisen Öblarn, zeitgleich empfängt St. Gallen die Reserve von FC Schladming.

Simon Holzinger (Sektionsleiter Stein): "Natürlich sind wir mit dem Sieg sehr zufrieden, obwohl man sagen muss, dass wir uns am Beginn der ersten Halbzeit schwer getan haben. Die Mannschaft war dann aber sehr abgeklärt und wir haben verdient gewonnen."

Gebietsliga Enns: SV Stein/Enns – SV St. Gallen, 5:1 (2:1)

85 Michael Hirz 5:1

81 Sebastian Forstinger 4:1

51 Rene Gerhard Gutmann 3:1

41 Daniel Schoenleitner 2:1

30 Rene Gerhard Gutmann 1:1

17 Marcel Pretschuh 0:1